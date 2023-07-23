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分屍男伴還痛毆律師 威州25歲女：喜歡掐住他的感覺

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分屍男伴還痛毆律師 威州25歲女：喜歡掐住他的感覺

編譯陳韻涵／綜合23日電
被控殺人分屍的威斯康辛州25歲已婚女子泰勒‧許畢斯尼斯，今年2月過堂時的照片，當時她竟然當庭痛毆辯護律師。本案訂於24日開始審理。(美聯社)
被控殺人分屍的威斯康辛州25歲已婚女子泰勒‧許畢斯尼斯，今年2月過堂時的照片，當時她竟然當庭痛毆辯護律師。本案訂於24日開始審理。(美聯社)

威斯康辛州綠灣(Green Bay)25歲已婚女子泰勒‧許畢斯尼斯(Taylor Schabusiness)殺害並分屍一名男性伴侶而面臨審判；今年2月開庭時，被告竟然還當庭痛毆辯護律師。如今16名陪審團已在本月21日選定，案件訂於24日開始審理。

本案發生於2022年2月22日，許畢斯尼斯與25歲的曖昧對象賽瑞昂(Shad Thyrion)相約吸食冰毒後發生性行為，許畢斯尼斯在過程中勒斃賽瑞昂並將他肢解，後來被控一級蓄意謀殺罪、損毀屍體罪和三級性侵罪。

訴狀指出，許畢斯尼斯自述她是在「抓狂」後勒死賽瑞昂，辯稱並無意殺害對方，但她「喜歡」掐住他的感覺。

綠灣新聞公報(Green Bay Press-Gazette)報導，此案的16名陪審團成員於21日選定，另有四人作為候補陪審員，案件24日開審。

許畢斯尼斯在賽瑞昂與母親同居的綠灣住處，對他施以性暴力且分屍，隨後把屍塊藏在屋內各處及一輛車內；賽瑞昂的母親塔拉·帕卡尼奇(Tara Pakanich)隔日在地下室的一個桶子裡發現兒子的頭顱後報警。

警方隨後在屋內陶罐、桶子和提袋中，陸續找到賽瑞昂遭肢解的腿部、陰莖等身體部位與臟器。

許畢斯尼斯已婚且育有一子，她落網後堅稱無罪；辯護律師表示，當事人確診罹患躁鬱症，並依據她的精神疾病作為無罪抗辯的依據。 

布朗郡巡迴法院法官華爾希(Thomas Walsh)3月裁決，許畢斯尼斯具備接受審判的行為能力。

華爾希已請陪審團在24日聽取開庭陳述，案近審理期間預定為一周。

今年2月14日，許畢斯尼斯出庭時面帶笑容；她當時的辯護律師裘利(Quinn Jolly)要求聽證會延期獲得法官批准後，遭許畢斯尼斯出拳打頭與肘擊，法警挺身制止，與她上演扭打全武行，場面失控。

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