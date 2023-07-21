私下承諾幫川普刪除彈劾紀錄？ 麥卡錫否認

共和黨籍的聯邦眾院議長麥卡錫（左）20日說，他並未向前總統川普（右）承諾會通過一項旨在刪除川普兩度被彈劾紀錄的議案。圖為兩人2020年2月19日在加州出席一場活動時的照片。（路透）

共和黨籍的聯邦眾院 議長麥卡錫（Kevin McCarthy）今天說，他並未向前總統川普 承諾會通過一項旨在刪除川普兩度被彈劾 紀錄的議案。

政治新聞媒體Politico稍早報導，麥卡錫已與川普達成上述協議。但麥卡錫告訴美國國家廣播公司（NBC）：「協議並不存在。」川普正爭取共和黨提名參加2024年總統大選，目前民意支持率遙遙領先其他競爭者。

川普可能會因試圖推翻2020年總統大選的敗選結果而面臨兩項刑事起訴，但他在眾院的盟友仍團結一心地圍繞在他身邊。

路透報導，共和黨在眾院的第4號人物斯特凡尼克（Elise Stefanik）和強硬派眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）上月提出法案，要刪除川普分別於2019年、2021年被彈劾的紀錄。

川普是美國史上唯一兩度在任內被彈劾的總統，這兩項彈劾案在當時由民主黨主導的眾院都獲通過，但到了參院，在共和黨籍議員投票力挺的情況下，他都被宣告無罪。

過往沒有消除彈劾紀錄的先例，但葛林說，這不會阻止她推動議案。

葛林告訴記者：「我們是立法的人，可以開創先河，而這件事當然非做不可。」她說，川普被彈劾是「一件令人尷尬的事，一個歷史污點，根本不該發生」。

然而，此舉可能會讓較溫和的共和黨籍議員感到不安。當中有些人身在兩黨競爭激烈的選區，明年爭取連任時可能會面臨艱難處境，他們絕不會希望在競選期間又出現與川普有關的爭議。

共和黨目前在眾院握有222席，略多於民主黨的212席，因此以些微優勢掌控了眾院。民主黨希望在2024年11月的選舉中奪回眾院的多數控制權。

民主黨籍前眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）說，想表決消除川普被彈劾紀錄的想法「丟人現眼」。