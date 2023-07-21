台積電亞利桑納廠缺人 衝擊拜登連任路 議員說早該預見

台積電亞利桑納廠2022年12月6日上機典禮，拜登總統（左）與台積董事長劉德音握手檔案照。（美聯社）

台積電 周四表示，因為缺乏熟練的勞動力以及成本激增，必須延遲亞利桑納廠的投產時間，延後到2025年。這對拜登 總統而言不是好兆頭：標誌性立法成就之一有遭遇重大挫折的風險。他正在全美奔走，努力說服選民，他值得連任是因為拜登經濟學（Bidenomics），由聯邦政府提供數十億美元補貼和稅務減免將包括半導體在內的高科技製造業工作機會帶回美國，能為美國經濟注入活力。台積電新廠的進度很可能決定搖擺州亞利桑納能否堅定支持拜登。

拜登的產業政策，尤其是電動車和清潔能源項目，多半都在共和黨鐵票區，而台積電新廠所在的亞利桑納州 ，2016年支持川普、2020年倒戈拜登。

白宮副新聞秘書達爾頓（Olivia Dalton）周四告訴記者，政府有信心，「Chips和科學法案」能確保美國擁有所需要的勞動力。

前一陣子的全球晶片荒帶動半導體製造業回歸美國的呼聲日益高漲。大多數晶片都在亞洲生產，最先進晶片的供應商在台灣和南韓。但台灣的地緣政治緊張局勢促使美國政界人士紛喊供應鏈多元化，以免台海衝突將切斷台灣晶圓廠的供應。

台積電美國廠量產延後的消息引發華府關係，亞利桑納州議員對此產生許多疑問。眾議員黛比‧勒斯柯（Debbie Lesko）說：「我必須得知更多為什麼進度落後的細節，但我不認為這是壞兆頭。」

民主黨籍參議員凱利（Mark Kelly）說，他會擔心，但也理解大型計畫通常都有延遲。

共和黨籍政治顧問Marcus Dell'Artino表示，他不意外台積電找人不容易，那裡的勞動市場緊張。他說，「缺工不讓人意外，在亞利桑納州經營企業的人全碰上這個問題。要迅速找到熟練人才不是貼出求才廣告那麼簡單。那裡搶人十分激烈。尤其是像晶片製造業這種專業領域更難。」他指出，沒人預見這個問題，比較令人震驚。

亞利桑納州眾議員葛里哈瓦（Raul Grijalva）說：「我以為事情已經步入正軌。這不僅叫人意外，也讓人失望，這讓我們開始對已步入正軌的事產生質疑。」

除了台積電外 ，三星電子在德州、英特爾在俄亥俄州也都有投資計畫，拜登將此視為他的政策正取得成果。但商務部尚未宣布聯邦撥款的補助對象。