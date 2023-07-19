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柯瑞會見韓正 提氣候合作與外交問題分開處理

記者陳宥菘／即時報導
中國國家副主席韓正（右）19日上午與美國氣候特使柯瑞（左）會面。（截取自央視）
中國國家副主席韓正（右）19日上午與美國氣候特使柯瑞（左）會面。（截取自央視）

中國國家副主席韓正19日上午在北京人民大會堂會見氣候特使柯瑞。韓正表示，願與美方尋求最大公約數，推動「巴黎協定」深入落實。柯瑞則呼籲，應將氣候合作與外交問題分開處理。

綜合外電、新華社報導，韓正表示，應對氣候變化是中美合作的重要方面，要落實兩國元首峇里島會晤共識，為中美各領域交流合作創造良好環境。他並稱，氣候變化事關人類可持續發展，中國作為負責任大國，將積極應對氣候變化。

中美氣候合作方面，韓正指出，願與美方在尊重彼此核心關切、充分溝通交流的基礎上尋求最大公約數，推動「巴黎協定」深入落實，為應對氣候變化等全球性挑戰作出新貢獻。

柯瑞則提到，近年美中之間確實存在外交困難，但氣候變化是全球普遍威脅，應被視為一項獨立的挑戰，由世界最大兩大經濟體共同努力來解決。他呼籲，應將氣候合作與外交問題分開處理。

不過，中國國務院總理李強18日與柯瑞會晤時曾強調，中美氣候合作不可能脫離中美關係的大環境。中國官媒「環球網」也發出社評指，重啟氣候合作，有賴中美關係的「大氣候」。中國社科院美國問題專家呂祥接受「環球網」採訪時亦指，中美氣候合作取得多少進展，取決於美方能否妥處兩國關係。

據報導，韓正表示，自柯瑞出任特使以來，中美兩國在氣候問題上保持著密切溝通和對話，雙方於2021年COP26共同發表的「氣候行動聯合宣言」更向世界發出了積極信號。

柯瑞則向韓正說，如果美中能夠在接下來的幾個月、COP28之前聚集在一起，這次大會將是自巴黎大會以來最重要的一次，雙方將有機會在氣候問題上產生深遠的影響。

柯瑞19日將離開中國，結束為期四天的訪中行程。報導指出，柯瑞此行是以在今年年底聯合國氣候變化綱要公約締約大會（COP28）於杜拜舉行前，重建美中信任關係為目標。柯瑞除在最後一天與韓正會面，此前柯瑞已與中國國務院總理李強會面，並與中共中央外事辦主任王毅、中國氣候特使解振華等舉行會談。

據報導，柯瑞接受媒體訪問時表示，他本周與中國官員的會談富有建設性，但很複雜。他指出，雙方仍在處理包括台灣在內的政治「外部因素」，但雙方正在重建聯繫。柯瑞說，「我們正在努力為COP28開闢一條非常明確的道路」。

柯瑞 國務院 李強

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