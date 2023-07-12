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佛州外海水溫高達華氏90度 海洋生態面臨威脅

記者顏伶如／即時報導
佛羅里達島礁(Florida Keys)水溫創下新高紀錄。(Getty Images)
佛羅里達島礁(Florida Keys)水溫創下新高紀錄。(Getty Images)

紐約時報12日報導，佛羅里達州外海目前海水溫度高達華氏90度，研究人員指出，如此破紀錄水溫讓珊瑚礁與其他海洋生態面臨空前威脅。

報導指出，墨西哥灣(Gulf of Mexico)出現海洋熱浪，佛羅里達島礁(Florida Keys)水溫創下新高紀錄。美國國家海洋暨大氣總署(National Oceanic and Atmospheric Administration， NOAA)紀錄顯示，佛羅里達島礁10日海水溫度華氏90度(約攝氏32.4度)。

科學家憂心的是，7月份就已經出現華氏90度高溫，而珊瑚礁受到高溫影響最嚴重的月份通常是在每年8月及9月。

國家海洋暨大氣總署珊瑚礁觀察計畫生態學家曼茲洛(Derek Manzello)指出：「這種狀況前所未見。」

珊瑚礁攸關大量海洋生物生存，風暴發生時能發揮緩衝功能，降低破壞。國家海洋暨大氣總署統計顯示，珊瑚礁每年為美國漁業、觀光業以及海岸保護創造大約34億元經濟利益。

人類使用石化燃油、破壞森林導致的溫度上升，約有90%經由海洋吸收。海水溫度過熱將導致珊瑚褪色，失去賴以為生的水藻，水溫如果未能快速降低，珊瑚便將壞死。

曼茲洛指出：「坦白講，問題非常令人憂心。遺憾的是，我是眼睜睜看著問題發生的科學家。」

海水溫度改變影響著無法計數的海洋生物，以魚類為例，水溫上升時，魚隻需要更多氧氣，但溫度較高的海水含氧量卻減少。

邁阿密大學(University of Miami)魚類學教授葛羅塞爾(Martin Grosell)表示，氣候變遷之下，大量魚類死亡的狀況越來越頻繁。

科學家指出，佛州外海水溫升高是否可以獲得改善，取決於未來幾周的氣象變化，暴風雨出現將能帶來溫度較低、來自深層的海水、減少日曬，讓海水溫度上升獲得緩解。

高溫 觀光 氣候變遷

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