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微軟收購動視暴雪 美國法院開綠燈 英國出現轉圜

編譯黃淑玲／綜合外電
微軟收購動視暴雪案，美國法官11日裁定放行。（美聯社）
微軟收購動視暴雪案，美國法官11日裁定放行。（美聯社）

微軟（Microsoft）690億美元收購動視暴雪（Activision Blizzard）案，周二取得重大進展，美國法官開了綠燈，隨後英國監管機構宣布暫停收購案的相關訴訟程序，可能重新考慮先前的反對立場。

英國競爭與市場管理局（CMA）5月曾對收購案投下反對票，現在CMA一位發言人說：「我們隨時準備考慮微軟任何調整該交易的建議，以期解決在最終報告中提出的疑慮。」他提到，「微軟和動視暴雪已經與CMA達成協議，大家都認為暫緩在英國的訴訟符合公共利益，各方已經就此事聯合向競爭上訴法庭提交意見書。」

動視暴雪股價因此利多消息，周二上漲10%，收在90.99美元。微軟則只是微漲0.19%至332.47美元。

在英國CMA公告最新態度之前，美國舊金山法官Jacqueline Scott Corley裁定，美國聯邦貿易委員會（FTC）並沒有充分證明微軟與動視暴雪的合併會損害遊戲行業的競爭格局。這項裁定意味著合計38個司法轄區，已經對該收購交易開了綠燈。微軟收購動視暴雪案所定的交易完成期限在7月18日。

美國FTC主張這宗收購案將會損害消費者利益，因為兩公司一旦合併，遊戲機XBox的製造商微軟，就可獨家取得《決勝時刻》（Call of Duty）等熱門遊戲。微軟能夠利用動視暴雪的遊戲，排除掉遊戲機對手索尼（Sony）或是任天堂。美國法院讓FTC可在本周五前針對法院最新的決定提出上訴。

紐約大學講師Joost Van Dreunen說，此案在美國法院訴訟期間，愈來愈多的證辭令英國CMA的論點變得無力。

微軟曾經表示，收購動視暴雪旨在增強行動遊戲業務。此次合併若能成功，將使公司成為全球第三大電腦遊戲商，僅次於騰訊和索尼。根據PwC估計，遊戲市場未來四年將成長36%至3,210億美元。

微軟總裁Brad Smith 說：「我們感激舊金山法院做出這個迅速、貫徹的決定。」微軟雖然不同意英國CMA所提的關切，「但我們正在考慮如何修改收購交易條款，能讓CMA接受」。動視暴雪執行長Bobby Kotick在給員工的電子郵件中寫道：「樂觀認為今天的裁決，代表著全球其他地方最終也會為交易放行。」

美國FTC則是對結果表示失望，預告未來幾天會宣布下一步行動，強調FTC將繼續致力於保護競爭環境和消費者。

微軟 舊金山 索尼

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