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兩黨將在國會發動投票權立法攻防 牽動2024年大選

記者顏伶如／即時報導
眾院管理委員會(House Administration Committee)主席、共和黨籍威斯康辛州聯邦眾議員史戴爾(Bryan Steil)。(美聯社)
眾院管理委員會(House Administration Committee)主席、共和黨籍威斯康辛州聯邦眾議員史戴爾(Bryan Steil)。(美聯社)

福斯新聞網(Fox News)10日報導，兩黨未來幾周將在國會各自提出投票權立法，角力結果將牽動2024年總統大選；民主黨提案重點在於賦予聯邦政府更多權限，得以決定各州如何舉辦選舉，並由國會訂定適用全國的投票規則，共和黨則將推出限縮投票權法案，確保選舉如何舉辦的主導權仍由各州掌控。

報導指出，共和黨預計10日在眾議院提出「美國選舉信心法案」(American Confidence in Elections Act)。眾院管理委員會(House Administration Committee)主席、共和黨籍威斯康辛州聯邦眾議員史戴爾(Bryan Steil)形容，這是20年來在眾院提出立場最保守的選舉法案。他說，法案助於提升選民對選舉的信心，維護選舉權由各州而非聯邦掌握的憲法精神。

共和黨提案內容包括鼓勵各州檢查選民名單、選後進行稽查、禁止選務主管逕行發送缺席選票(absentee ballots)給選民、建立選民投票資格檢查機制。法案內容規定，非美國公民者不得在地方選舉裡投票。

民主黨則指控共和黨打壓選舉過程，並說聯邦政府必須出面確保選舉能在自由、公平之下舉行。

報導指出，民主黨準備在國會提出的法案包括擴大使用集票箱(ballot dropboxes)、防止各州訂定法規限縮投票過程。不過，之前民主黨的投票法案在參議院由於票數不足，進入程序階段之後便宣告失敗。

眾院管理委員會民主黨籍資深成員、紐約州聯邦眾議員莫雷爾(Joseph Morelle)說，美國正面臨選舉陰謀論者、反投票極端主義者等勢力威脅，美國民主遭受破壞。他說，民主黨提出的法案將設立全國通用的標準，確保所有合格選民都能參與選舉。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

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