全國45%自來水含「有害」永久化學物 長期接觸恐致癌

地質調查所指出，國內近半自來水遭「永久化學物質」汙染，民眾飲用有害健康。（Getty Images）

美國地質調查所(US Geological Survey)6日指出，國內近半自來水遭有害健康的「永久化學物質」汙染，喝到這些水的民眾，比率可能更高，因為調查所的研究人員無法檢測 所有的氟基表面活性劑(per- and polyfluorinated substances, PFAS)。

地質調查所研究人員發表在「國際環境」期刊上的調查報告指出，自來水裡面，氟基表面活性劑含量最高的地區包括大平原區、五大湖區、東部海岸地區和加州 中、南部。至於汙染程度，私人水井和公共水源相差無幾。

國家衛生研究院(NIH)說，氟基表面活性劑種類繁多，超過1萬2000種，但地質調查所研發的檢測技術只能測出其中32種。

有線電視新聞網(CNN)報導，氟基表面活性劑是無所不在的綜合化學物質，日常用品如地毯、衣服、不沾鍋、食物包裝、防油漬防水滲透的用具，手機、商業飛機、低排放的汽車、農產品、牙線，甚至雨水和灰塵裡面，都含有氟基表面活性劑，由於在自然界和人體內都不會分解，因此被稱為「永久化學物質」。

根據環保署(EPA)的說法，接觸或攝入太多，可能造成癌症 、肥胖、甲狀腺病變、高膽固醇、不孕症、肝病、荷爾蒙分泌失調等。

環保署根據最新科學研究，於2022年6月提出警告說，「永久化學物質」對人體健康的危害，遠大於過去科學界的認知，只要接觸到過去認為還安全的含量的數千分之一，就很可能危害人類健康。

報告指出，家庭用水究竟含有多少「永久化學物質」，目前所知有限，團隊從2016年到2021年，在716個地點直接採集自來水樣本，包括269處私人水井和447個公共水源。

研究人員檢測樣本發現，國人日常飲用的水，45%含有至少一種氟基表面活性劑。汙染最嚴重的樣本，源自產生氟基表面活性劑的都會區，包括運用這些化學物質製造產品的工廠，和工廠排出廢水的地點。