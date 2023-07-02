聯合航空取消750航班 乘客困機場 CEO搭私人飛機挨轟

聯合航空本周稍早取消750個航班，導致數千名旅客受困機場。(路透)

美國聯合航空本周稍早取消750個航班，導致數千名旅客受困機場，該公司執行長柯比 卻搭乘私人飛機前往丹佛，引發猛烈批評，他最後出面致歉。

美聯社報導，柯比（Scott Kirby）在透過聯合航空（United Airlines）發出的聲明表示，「搭乘私人飛機是個錯誤的決定，因為這沒考慮到等著返家乘客的感受」。

他說：「我誠心向我們的乘客和日以繼夜工作的團隊同仁致歉。我們團隊成員已連續多日在惡劣的氣候條件下工作，服務客戶。」

柯比最後承諾會「對團隊成員的付出、對客戶的忠誠，加倍展現他的尊重」。

柯比6月28日搭乘私人飛機從新澤西州 蒂特波羅機場（Teterboro Airport）飛往科羅拉多州丹佛。而當天，聯航取消了750個航班，約占當天原訂航班的1/4，且數字不包括聯合快捷（United Express）取消的航班。

聯航本周取消了近3000個航班，大部分是新澤西州紐瓦克自由國際機場（Newark Liberty International Airport）的航班，當地本周絕大部分時間都籠罩在大雷雨之中。

柯比把上個周末紐瓦克機場 航班大亂的情況，歸咎於美國聯邦航空總署（FAA）航空交通管制人員數量不足。他在給員工的信件表示，「FAA把我們害慘了」，直指FAA降低紐瓦克機場進出場的頻率。在紐瓦克機場起降最多的，就是聯航的班機。

聯航乘客紛紛透過社群媒體貼文或直接向媒體爆料，航班取消後機場大牌長龍和他們夜宿機場的情形。

代表聯航機師、機組員的幾個工會，也加入批評聯航的行列，指責該公司管理階層規劃不善、人員調度不當、營運過多航班等。