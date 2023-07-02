我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯航取消航班 乘客困機場 CEO搭私人飛機挨轟

加州聖荷西居民包裹被偷了 竊賊竟是一隻野豬

聯合航空取消750航班 乘客困機場 CEO搭私人飛機挨轟

中央社／紐約1日綜合外電報導
聯合航空本周稍早取消750個航班，導致數千名旅客受困機場。(路透)
聯合航空本周稍早取消750個航班，導致數千名旅客受困機場。(路透)

美國聯合航空本周稍早取消750個航班，導致數千名旅客受困機場，該公司執行長柯比卻搭乘私人飛機前往丹佛，引發猛烈批評，他最後出面致歉。

美聯社報導，柯比（Scott Kirby）在透過聯合航空（United Airlines）發出的聲明表示，「搭乘私人飛機是個錯誤的決定，因為這沒考慮到等著返家乘客的感受」。

他說：「我誠心向我們的乘客和日以繼夜工作的團隊同仁致歉。我們團隊成員已連續多日在惡劣的氣候條件下工作，服務客戶。」

柯比最後承諾會「對團隊成員的付出、對客戶的忠誠，加倍展現他的尊重」。

柯比6月28日搭乘私人飛機從新澤西州蒂特波羅機場（Teterboro Airport）飛往科羅拉多州丹佛。而當天，聯航取消了750個航班，約占當天原訂航班的1/4，且數字不包括聯合快捷（United Express）取消的航班。

聯航本周取消了近3000個航班，大部分是新澤西州紐瓦克自由國際機場（Newark Liberty International Airport）的航班，當地本周絕大部分時間都籠罩在大雷雨之中。

柯比把上個周末紐瓦克機場航班大亂的情況，歸咎於美國聯邦航空總署（FAA）航空交通管制人員數量不足。他在給員工的信件表示，「FAA把我們害慘了」，直指FAA降低紐瓦克機場進出場的頻率。在紐瓦克機場起降最多的，就是聯航的班機。

聯航乘客紛紛透過社群媒體貼文或直接向媒體爆料，航班取消後機場大牌長龍和他們夜宿機場的情形。

代表聯航機師、機組員的幾個工會，也加入批評聯航的行列，指責該公司管理階層規劃不善、人員調度不當、營運過多航班等。

總部位在伊利諾州芝加哥的聯航表示，公司並未支付柯比那趟私人飛機的費用。聯航婉拒透露柯比是否經常搭乘私人飛機。

聯合航空執行長柯比。(路透)
聯合航空執行長柯比。(路透)

柯比 新澤西州 紐瓦克機場

上一則

稱10年集體少領1.5億 女主管控迪士尼打壓薪資

延伸閱讀

參聯會主席密利：美軍應加快現代化 因應中國競爭

參聯會主席密利：美軍應加快現代化 因應中國競爭
中國在古巴建軍事設施？美：不是秘密 也不驚訝

中國在古巴建軍事設施？美：不是秘密 也不驚訝
布林肯證實古巴監聽站：拜登政府透過外交 拖慢中國監控行動

布林肯證實古巴監聽站：拜登政府透過外交 拖慢中國監控行動
傳中國將在古巴設秘密監聽基地 威脅美國後院

傳中國將在古巴設秘密監聽基地 威脅美國後院

熱門新聞

是拉差辣椒醬嚴重缺貨，網路賣家趁機哄抬價格。(美聯社)

是拉差辣椒醬嚴重缺貨 網路賣家開出每瓶70元售價

2023-06-29 09:26
運動休閒品牌Lululemon喬治亞州桃樹角分店遭搶，兩名歹徒抓了商品轉身逃跑，追出店外的店員卻被開除引發爭議。(視頻截圖)

2店員力抗劫匪反被炒魷魚 Lululemon曝開除原因

2023-06-30 13:38
洗米水在網路上成為生髮自療的新熱門趨勢。(Getty Images)

洗米水強化髮質 還能刺激生髮？社群媒體正夯

2023-06-25 15:10
紐約州倫斯勒工技學院(Rensselaer Polytechnic Institute)。(Wikimedia Commons)

清潔工關電源 20年研究成果泡湯 倫斯勒理工學院提告

2023-06-27 10:26
從數據看出，禁止平權招生對白人學生、亞裔學生有利。圖為最高法院前抗議平權招生的民眾。(路透)

華郵：多州禁止大學平權招生 對白人、亞裔學生有利

2023-06-29 10:05
(取自推特@insidercnews)

才花5億整修 紐約蒂芙尼珠寶店著火了

2023-06-29 12:25

超人氣

更多 >
霾害後又陷「蟲害」？紐約街頭連日飛蟲成群 網友哀號：會鑽進鼻孔

霾害後又陷「蟲害」？紐約街頭連日飛蟲成群 網友哀號：會鑽進鼻孔
秦嵐「天選之臀」辣眼睛 網友：好到逆天

秦嵐「天選之臀」辣眼睛 網友：好到逆天
法國示威騷亂不停 滿載41中國人旅遊巴士被砸

法國示威騷亂不停 滿載41中國人旅遊巴士被砸
蘇州小伙20樓頂哭泣 路人喊「不跳不是人」…他跳下、他被拘

蘇州小伙20樓頂哭泣 路人喊「不跳不是人」…他跳下、他被拘
周潤發學英文奮鬥史 曾是小學課本題材

周潤發學英文奮鬥史 曾是小學課本題材