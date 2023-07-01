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五角大廈更新美軍協拍電影規定 先保證不送中方審查

編譯周辰陽／即時報導
美國五角大廈據報近日更新了該部跟電影製作公司合作的規則，如果電影製作人想要美國國防部協助拍片的話，從現在開始，將必須首先保證不會讓中國審查電影。資料照片。美聯社 / Paramount Pictures
美國五角大廈據報近日更新了該部跟電影製作公司合作的規則，如果電影製作人想要美國國防部協助拍片的話，從現在開始，將必須首先保證不會讓中國審查電影。資料照片。美聯社 / Paramount Pictures

媒體《POLITICO》6月30日報導，如果電影製作人想要美國國防部協助拍片的話，從現在開始，將必須首先保證不會讓中國審查電影。

五角大廈6月28日更新了該部跟電影製作公司合作的規則，禁止向計畫遵守或可能將遵守中國政府電影審查要求以便在當地發行電影的導演提供任何協助。

根據報導，這個問題隨著《捍衛戰士：獨行俠》而到了非處理不可的地步。在預告片中，觀眾注意到湯姆．克魯斯所飾演的彼特．「獨行俠」．密契爾上校所穿飛行夾克背面移除了中華民國與日本的國旗，而此舉顯然是試圖安撫投資人之一的騰訊。隨著美國內部傳出批評聲浪，加上騰訊據報撤回投資，最終版電影把旗幟放了回去。

德州聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）批評了中國的電影審查制度，並在2023財年國防政策法案插入了相關的條文，美國國防部隨後更新了協拍電影的規定。

根據《POLITICO》取得的五角大廈新文件，希望美軍在電影拍攝計畫幫忙的電影製作人現在必須保證，他們不會讓北京更動電影，「當有明顯證據表明，電影製作已經遵守或有可能遵守中華人民共和國政府的要求…以實質性方式審查該計畫內容，以促進中華人民共和國政府的國家利益時」，美國國防部「將不會提供製作協助」。

在新版規定中，如果跟電影製作沒有關聯的人提供了任何「可核實訊息」，顯示電影可能遵守電檢制度的要求，美國國防部也將加以斟酌。

報導指出，一旦五角大廈放行協拍一部電影，就會指派一位官員跟電影製作人合作。從現在起，製作公司必須將這類審查需求以書面形式通知該員，「包括這類需求的條款，以及該計畫是否已經遵守或可能遵守這類審查的要求」。

國防部 五角大廈 投資

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