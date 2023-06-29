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拚共和黨提名參選總統 潘斯突訪烏克蘭會澤倫斯基

中央社／基輔29日電
前副總統潘斯（Mike Pence）29日突訪烏克蘭，與烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）會面。（路透）
前副總統潘斯（Mike Pence）29日突訪烏克蘭，與烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）會面。（路透）

前副總統潘斯（Mike Pence）正爭取共和黨提名為2024年總統大選候選人，他今天突然走訪烏克蘭，與烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）會面。

潘斯與澤倫斯基會晤後告訴記者：「自由正在烏克蘭贏得勝利，現在我們必須比過去任何時候都更加對烏克蘭的勇敢戰士保持信心，他們代表了自由，正抵禦俄羅斯侵略。」

潘斯是第一個在黨內初選過程中與澤倫斯基會面的共和黨候選人。其他候選人還包括前總統川普、佛羅里達州州長德桑提斯（Ron DeSantis）、前美國駐聯合國大使海理（Nikki Haley）等。

潘斯一向大力批評俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin），並全力支持烏克蘭。川普則不肯明說希望烏克蘭贏得戰爭，僅稱願俄烏雙方能藉談判找出解決方案。

在針對共和黨籍選民所做的大多數民調中，潘斯的支持度都落後川普30個百分點以上。

美國政府已提供烏克蘭超過400億美元的武器和其他軍事援助。根據路透與全球市場研究公司「易普索」（Ipsos）的調查，絕大多數美國人支持提供武器給烏克蘭。

潘斯也聽取了烏克蘭官員的簡報，瞭解俄羅斯去年2月入侵烏國以來侵犯人權的情況。

爭取共和黨提名參加2024年總統大選的多名候選人，對烏克蘭戰爭的意見相當分歧。

川普目前在民調中的支持度遙遙領先，緊追其後的德桑提斯對援助烏克蘭的數目提出了質疑；海理和南卡羅來納州聯邦參議員史考特（Tim Scott）則支持繼續提供援助。

澤倫斯基在晚間發表的談話中說：「美國對烏克蘭的支持至關重要，這些支持來自所有美國人、每一個美國家庭、所有民間社會團體、政治領導人及國會兩黨，當然還有總統拜登。」

他也提到，他與潘斯「討論了武器、兵力及兩國共同的價值觀」。

烏克蘭 澤倫斯基 共和黨

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