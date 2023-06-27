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紐時：即使拜登希望與中國改善關係 民眾也不願買單

傳遭秦剛「訓斥一小時」 紐西蘭外長回應了

紐時：即使拜登希望與中國改善關係 民眾也不願買單

記者顏伶如／即時報導
拜登總統。(歐新社)
拜登總統。(歐新社)

紐約時報27日報導，即使拜登總統希望改善處於緊張狀態的美中關係，美國民眾恐怕不願意，多項民調結果顯示，美國人現在對中國的看法，類似數十年前美國民意對蘇聯的看法，美方若想修補美中關係可能遭到民意反對。

報導指出，公共意見研究辦公室(Office of Public Opinion Research)、NORC公共事務研究中心、羅珀中心(Roper Center)、蓋洛普(Gallup)等機構進行的民調結果顯示，美國人在2014年至2023年之間對中國的看法，負面觀感逐漸增強，與1994年至1947年間美國人對蘇聯的看法一樣。

根據羅珀中心民調報告，美國與蘇聯在二次世界大戰期間雖是盟友，1945年裡絕大多數美國民眾對於美蘇之間合作關係感到滿意；二戰結束後蘇聯吞併東歐則讓美國民眾態度轉變，到了1946年實，75%美國人對於蘇聯的外交政策表示不滿。

美國人對中國的看法，也有從好轉壞的同樣趨勢。

2000年至2016年裡，美國民眾對中國看法好壞各半，但2018年開始出現改變。前總統川普的反中言論、貿易戰，讓美國人對中國看法急轉直下。新冠疫情、中國將穆斯林關押集中營、中俄結盟、拜登定調美中屬於競爭關係、中國間諜氣球事件等，讓美國民眾對中國的負面觀感出現新低。

民調 拜登 紐約時報

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