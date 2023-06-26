疫情3年驅逐禁令 讓房東負債累累 有人面臨法拍風險

加州奧克蘭的房東在市政府外示威，要求早日獲准驅逐不付租金的房客。(美聯社)

各地的暫緩驅逐令大多已經撤銷，但加州奧克蘭 或鄰近的舊金山和柏克萊卻尚未取消，這些地區的租金和遊民比率都很高；即使如此，加州租客 仍常常聚集在市政廳要求加強保護，但奧克蘭及周邊的阿拉米達市(Alameda)開始有小房東 站出來抗議，因為這些租客已經積欠數年房租，使得房東們負債累累，而受影響房東許多為亞裔或非裔。

美聯社報導，普林斯頓大學驅逐實驗室(Princeton University's Eviction Lab)追蹤30個城市和10個州，發現驅逐禁令結束以來，全國驅逐申請數量大幅回升，許多城市甚至比疫情前的平均高出50%以上。阿拉米達市禁驅令結束前的4月申請數為65份，到5月申請數暴增到逾500份，超過2019年疫情爆發前的平均300多件。奧克蘭則要到7月15日才結束禁驅令。

許多受害房東都是亞裔或非裔。小房東們抱怨，禁驅令讓他們背債、面臨法拍風險，反觀承租人明明有工作卻不繳租金，只因為當局放任「租客說了算」，只要他們自稱經濟困難便不能驅逐。

69歲非裔退休者海爾(Pamela Haile)在奧克蘭有套房子出租，她的租客已經三年多沒有付租金，估計欠下超過6萬元，這段期間她仍要繳財產稅、保險和其他帳單。且租客們還把房子弄得亂七八糟，重新整頓可能也要花數萬元，海爾已經等不及下個月禁驅令到期了。

62歲的威廉斯(John Williams)表示，他2013年將雙層公寓租給有兩個孩子的媽媽，但他們在疫情開始後欠繳1500元的月租並拒絕配合，讓他也無法從市府租金減免計畫(rent-relief program)獲得補貼。