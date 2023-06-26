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拜登宣布420億元寬頻基建計畫 要讓全美都享高速上網

編譯葉亭均／即時報導
美國總統拜登26日宣布寬頻網路基礎建設計畫，將提撥逾420億美元為全美打造高速網絡。(美聯社)
美國總統拜登26日宣布寬頻網路基礎建設計畫，將提撥逾420億美元為全美打造高速網絡。(美聯社)

拜登總統公布寬頻網路基礎建設計畫，將提撥逾420億美元打造高速網絡，目標在2030年前讓所有美國家庭都能快速上網。

拜登26日在白宮展開為期一周、推廣「拜登經濟學」的活動時表示：「我承諾為所有美國民眾當一個總統，無論他們是否投給我、無論是否投給這些法律。這些投資將幫助所有美國人，我們不會讓任何一個人被遺留在後頭。」

隨著民調顯示拜登競選連任的選民熱情度落後，拜登與幕僚正尋求讓民眾重新聚焦拜登推動立法的成就，尤其是在經濟議題方面。拜登強調高速網路對鄉村地區的重要性，而鄉村地區正是民主黨難以贏得選票之處。

CNBC網站報導，上述逾420億美元的資金已經由國會透過拜登基礎建設法提撥，並由美國商務部監督，預定未來兩年內透過寬頻公平、使用與部署計畫進行分配。

商務部長雷蒙多表示：「無論是讓人們連接數位經濟、在美國製造光纖線纜，或是在各州創造優薪就業機會來建設網路基礎設施，我們宣布的這些投資都將提高我們的競爭力，並在來年刺激全國經濟成長。」

各州將獲得至少1.07億美元，其中19個州將獲得超過10億美元。根據這項計畫，德州預定將獲得逾33億美元資金。

白宮員將把這項計畫與1930年代羅斯福總統把電力帶到美國鄉村地區的做法。

白宮基礎建設統籌人蘭德里烏表示：「在今日的社會，設置簡單、高速的網路是必要的。總統拜登和副總統賀錦麗承諾沒有社區會被拋在後頭，我們要讓美國人人都能連上高速網路。」

美國有超過7%，相當逾850萬戶家庭和小企業被視為未充分獲得網路服務，上網速度低於政府標準，即下載速度至少每秒25Mb，上傳速度至少3Mb。

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