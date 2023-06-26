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德州1地勤被吸入達美航空引擎中慘死 因故意站引擎前？

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德州1地勤被吸入達美航空飛機引擎中慘死 因故意站在引擎前？

編譯田思怡／即時報導
德州聖安東尼奧國際機場23日深夜發生一名地勤人員被吸入達美航空飛機渦輪引擎中死亡的慘劇。（歐新社）
德州聖安東尼奧國際機場23日深夜發生一名地勤人員被吸入達美航空飛機渦輪引擎中死亡的慘劇。（歐新社）

美國官員表示，美國德州聖安東尼奧國際機場（San Antonio International Airport）23日深夜發生一名地勤人員被吸入飛機渦輪引擎中死亡的慘劇。

一名直接聽取簡報的消息人士向英國衛報表示，這名工作人員似乎故意站在還在運轉的引擎前，警方正朝這方面調查，當局25日尚未正式判定死因。

美國國家運輸安全委員會官員發表聲明指出，這起事件發生在當地時間23日晚間10時25分左右，一架從洛杉磯飛來、剛剛降落在聖安東尼奧機場的達美航空（Delta Air Lines）班機滑行至停機門，一名工作人員被吸入一個仍開著的引擎，當場被絞死。

死者受雇於美國最大航空地面服務公司Unifi Aviation，該公司工作人員為達美等航空公司提供地勤作業服務。

該公司24日發表聲明表示，初步調查顯示工作人員的死亡與公司的作業過程、安全程序和政策無關，聲明未說明調查人員是否懷疑不是意外事件。

這起事件令人想起阿拉巴馬州蒙哥馬利地方機場（Montgomery Regional Airport）去年12月31日也發生地勤人員被吸入飛機渦輪引擎身亡的憾事。美國職業安全與健康管理局（OSHA）近日公布裁決，認定這名地勤人員所屬的皮埃蒙特航空公司未創造出安全的工作環境，導致暴露於危險中的員工死亡，判罰1萬5625美元。

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