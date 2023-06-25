網路新流行生髮自療法：家裡的洗米水

洗米水在網路上成為生髮自療的新熱門趨勢。(Getty Images)

您知道嗎？今年社群媒體TikTok 上新的熱門生髮自療法，是洗米水。

在社群媒體上，越來越多人嘗試將頭髮浸泡於乳白色的洗米水中，還有人進行30天的洗米水髮質改善挑戰；不用懷疑，他們用的就是我們通常洗米後會倒掉的那種水。

Not Your Mother's品牌的研發經理麥迪遜·瑟曼(Madison Thurman)接受Elle雜誌採訪時說：「您可能在TikTok上已經看到了最新的#hairtok趨勢之一，宣傳洗米水對頭髮的強化功效。」她說：「當米浸泡時，水會呈現乳白色或灰白色，同時發生一種稱為發酵的化學反應，釋放出各種蛋白質 、營養物質和礦物質。」

在一些專家眼中看來，洗米水富含礦物質、維生素和抗氧化劑，能夠滋養毛囊、修復受損頭髮，並刺激頭髮生長。

Oriza Hair品牌的首席執行官貝西·賈斯柏(Betsy Jasper)對Elle雜誌說：「洗米水是一種強大的成分，含有對頭髮健康至關重要的必需維生素和營養素。」

她表示：「洗米水中的維生素B和E可以滋養和滋潤頭髮，提供柔軟光滑的質地。洗米水中的肌醇和菸鹼醯胺可以從內到外修復受損的頭髮，使頭髮更閃亮、更光滑。」

「此外，洗米水中發現的氨基酸，如半胱氨酸和蛋氨酸，可以強化頭髮纖維，使它們更有彈性，不易斷裂。這些綜合益處使米水成為實現健康美麗頭髮的高效成分。」

賈斯柏進一步補充：「使用洗米水作為護髮的傳統起源，可以追溯到古代的日本 ，當時的女性們會收集洗米時剩下的水來清洗和呵護頭髮。」她還說：「中國的瑤族婦女以其長而健康的頭髮而聞名，她們歸功於使用米釀水清洗頭髮的習慣。隨著時間過去，這種方法漸漸被其他地區的人們所接受，並成為護髮產品中的一個流行成分。」