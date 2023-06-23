專家：羅訴韋德案推翻一年 醫療過失訴訟將增加

圖為支持婦女擁有墮胎權的民眾在猶他州議會前抗議。(美聯社)

保護墮胎 權指標判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)被最高法院推翻一年來，限制或禁止墮胎的紅州醫院及醫師由於害怕刑事起訴及吊銷醫師執照，即使孕婦面臨生命危險也不敢進行終止妊娠手術 。然而，專家指出，由於害怕進行墮胎手術，醫師與醫院可能因此身陷醫療過失(medical malpractice)訴訟，遭控未能為婦女提供及時且必要的墮胎手術，導致病患健康受損。

哥倫比亞廣播公司(CBS)23日報導，美國急診醫師學會(American College of Emergency Physicians，ACEP)醫療法律委員會主席、密西根州 大湍市(Grand Rapids)急診醫師諾朗德(Diana Nordlund)說：「我們絕對會看到醫療過失訴訟增加。」

諾朗德說，如果醫師因為限縮墮胎新法，沒能為患者提供廣泛民意認可的標準治療，醫師就會被認為醫療不合格，恐將面臨民事究責。

報導指出，對於某些醫師及主打醫療過失的律師來說，孕婦因為未能及時接受墮胎手術而喪命的問題，並不是「會不會發生」，而是「何時發生」，屆時將衍生求償巨額的過失致死提告。

墮胎權倡議人士說，如果出現過失致死的類似案例，將對醫師與醫院帶來壓力，在孕婦性命垂危之際進行必要的終止妊娠手術，不再只是擔心為婦女墮胎就會觸犯州法。