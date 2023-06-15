人工智慧還沒有狗聰明？ Meta首席AI科學家這樣說

Meta首席AI科學家楊立昆（Yann LeCun）表示，目前的AI系統，像是ChatGPT，都不具備人類水準的智慧，也沒比狗聰明。(美聯社)

隨著快速發展人工智慧 （AI ）帶來危險的爭論愈演愈烈，Meta首席AI科學家楊立昆（Yann LeCun）表示，目前的AI系統，像是ChatGPT，都不具備人類水準的智慧，也沒比狗聰明。

楊立昆在14日舉行的Viva Tech會議上說，AI不是那麼聰明，因為AI只接受語言的訓練，「那些系統仍然非常有侷限性，對現實世界的基本現實沒什麼理解，因為AI純粹是以文本來訓練，大量的文本」，「多數人類知識卻與語言無關，所以這部分的人類經驗不會被AI獲取」。

楊立昆還說，AI系統可能通過美國的律師資格考試，但卻沒辦法把碗盤裝進洗碗機，這種事10歲小孩「可以用10分鐘學會」。他說，Meta正致力於用影片來訓練AI，而非只用語言訓練。

他另指出，未來將會出現比人類更聰明的機器，而這樣的事不應被視為會構成危險，「我們不應該將其視為威脅，應該將其視為非常有益的事。每個人到時都會有個AI助手，它會像員工一樣，在日常生活中提供協助，而且比你還聰明。

他認為，這些AI系統必須被創造成「可控且基本上服從於人類。他也駁斥了機器人將接管全世界的觀點，「科幻小說 宣揚的一種恐懼是，若機器人比我們聰明，他們就會想要掌管世界……聰明和想要掌控是兩回事。」

在同一個會議小組的法國經濟和社會理論家阿塔利（Jacques Attali）則抱持悲觀的想法，「眾所周知，人類在未來三、四十年將面臨許多危險」。氣候災難和戰爭是他最擔心的問題，而他也擔憂機器人「會反對我們」。