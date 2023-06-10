金融時報：微軟正將頂尖AI研究人員從中國撤離

英國「金融時報」指出，因美中政治緊張局勢加劇，微軟正在將一些頂尖的人工智能（AI）研究人員從中國轉移到加拿大溫哥華的一個新實驗室。（路透）

英國「金融時報」引述4位知情人士指出，因美中政治緊張局勢加劇，微軟 正在將一些頂尖的人工智能 （AI）研究人員從中國調到加拿大 溫哥華的一個新實驗室，約有20至40名員工受影響。一位研究人員指出，「儘管微軟與中國有著深厚的聯繫，但在這裡有著人才被中國公司挖走，或員工被當局騷擾的風險」。

據報導，知名人士表示，總部位於北京的微軟亞洲研究院 (MSRA) 已開始尋求簽證，以便將頂尖的人工智能專家從中國首都轉移到其位於溫哥華的實驗室，並指出，微軟正在加拿大建立一個由來自世界各地的專家組成的新實驗室，其中也包含來自中國的成員。

報導指，中國科技集團積極發展AI，因而頻頻對微軟的頂尖人才出手，MSRA的兩名研究人員表示，他們最近收到了中國互聯網公司提供的工作機會，但已拒絕了這些邀請，而是申請簽證搬到加拿大。另一位同樣申請加拿大簽證的微軟研究員則表示，「也許在美國和中國之外的第三國，我們可以重拾過去充滿活力的技術討論」。

MSRA由台灣資訊科學家李開復創立，一直是中國科技人才的重要培訓中心，其校友名單包括阿里巴巴首席技術長王健、商湯科技首席執行長徐力，以及人工智能集團曠視科技負責人尹奇。一位曾在微軟工作過的中國技術顧問表示，「MSRA對AI的貢獻是驚人的」他說自己許多前同事後來加入了中國科技公司，推動了中國整體人工智能生態系統的發展。

據悉，微軟進入中國市場已經30多年，並在中國有9000名員工，其中80%以上是軟件工程師，或從事研發工作。微軟也開發了流行於中國本土的產品，包括其旗艦產品Office和Windows軟件包以及搜尋引擎Bing。雖然包括Google、eBay、Facebook和Uber在內的其他西方科技集團因競爭或監管而被迫退出，但微軟仍在中國仍保持著強大的影響力。

報導指，MSRA成為中美高科技研究合作的罕見案例，但兩名研究人員表示，兩個大國之間不斷惡化的關係，以及對各自技術野心的疑慮加劇，已經縮小了他們與西方同事合作的能力，並使他們受到中國官員更嚴格的審查。

而由於中國有很大一部分工程技術人才專門生產研發全球產品，若中美關係進一步惡化，這對這家美國公司來說可能會愈來愈成問題。

一位正在申請加拿大簽證的微軟中國研究人員說，「人工智能在過去兩年已經成為一個所謂的敏感領域」，他並表示，「以前，作為在美國機構工作的中國公民，意味著可以從兩國獲得大量資源，如今溝通的空間正在縮小」。

報導並稱，任何重新安置頂尖人工智能研究人員的決定都有可能激怒北京當局，北京一直試圖通過慷慨的撥款和享有盛譽的教學職位，來吸引在海外工作的中國高科技研究人員回到中國。