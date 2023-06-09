國會暴亂襲警喊「好玩」 33次前科維州男囚6年

國會監視攝影機捕捉到49歲維州男子馬利在2021年1月6日國會暴亂當天攻擊警察的畫面。(美聯社)

維吉尼亞州 49歲男子馬利(Markus Maly)以「好玩」向太太和陪審團形容參與2021年國會大廈暴亂，9日被判刑六年，罪名是襲警。

馬利告訴聯邦地區法官梅塔(Amit Mehta)後悔參與暴亂，但堅稱只是在人群中「占位」，否認襲擊警察 、噴灑胡椒水。但法官說，陪審團有充分證據判定馬利襲警罪名。

馬利被判刑六年遠較檢察官 求處的懲罰輕得多；司法部原建議判刑15年8個月。

檢察官稱馬利是「終身罪犯」，有33次前科，包括兩次毆打執法人員，大部分罪行都是在20多歲時所犯下。

檢察官說，國會大廈眾多騷亂者向支持者募款時自稱是愛國者、烈士或政治犯，馬利是其中之一。

被告有權為法律辯護募款，馬利透過籌款網站GiveSendGo募得1萬 6500元，檢察官請求法官課以同等金額罰款，因為馬利已有公設辯護人、不欠律師費；法官認為向馬利追討募款於法無據。

馬利受審作證時提到參與暴亂「好玩」(fun)，在傳送訊息給太太和其他人時也提到當天騒亂「好玩」、「太棒了」。檢察官蘭科特(Stephen Rancourt)在法庭文件中說，馬利看到警察受辱、受傷、受困，也知道對身陷在暴亂中的國會及警察人員來說是很難捱的一天，但竟一再聲稱那天的經歷「好玩」。

審判馬利的法官先前對策動暴力陰謀的「守誓者」(Oath Keepers) 右派組織創辦人羅茲(Stewart Rhodes )判處18年徒刑，是國會大廈暴亂事件中最重刑責。

暴亂當天，馬利手持胡椒噴霧劑對警方噴灑，並將噴劑傳遞給其他暴徒，然後加入猛烈襲擊警察的行動，最後將偷來的防暴盾牌作為戰利品離開。

馬利與合作傳遞噴劑的另兩名被告施瓦茨(Peter Schwartz)和布朗(Jeffrey Scott Brown)一起受審；施瓦茨上個月被判監禁14年2個月，在暴亂案中刑期僅次於主謀羅茲，布朗在4月被判監禁四年六個月。

這場導致100多名警察受傷的暴亂，有1000多人遭聯邦起訴，其中500多人被判刑，一半以上須入獄。