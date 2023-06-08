我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

底特律6歲男童家中玩槍 對1歲弟連開2槍

全美持續經營最久餐館 北京樓114年屹立不搖的秘密

不當持機密文件案遭起訴 川普批箱子騙局

中央社／華盛頓8日綜合外電報導
前總統川普卸任後被控將數百件機密文件扣留於佛州寓所，8日傳出被依7項聯邦刑事罪名起訴，川普也在社媒發文批拜登政府用「箱子騙局」起訴他。（美聯社）
前總統川普卸任後被控將數百件機密文件扣留於佛州寓所，8日傳出被依7項聯邦刑事罪名起訴，川普也在社媒發文批拜登政府用「箱子騙局」起訴他。（美聯社）

前總統川普卸任後被控將數百件機密文件扣留於佛州寓所，今天被依7項聯邦刑事罪名起訴。川普在社媒發文批拜登政府用「箱子騙局」起訴他。

包括紐約時報、華盛頓郵報、華爾街日報、CNBC等主流媒體今天都引述知情人士證實川普在不當處理機密文件案遭起訴的消息。川普本人也在他自己的Truth Social社媒平台連續貼文稱自己被起訴，還說13日將被傳喚到邁阿密的法院出庭。

紐時指出，川普是美國歷史上首位遭聯邦起訴的卸任總統；此前川普遭起訴豔星封口費案是紐約地方檢察官起訴的案件。

這起川普最新遭起訴的案件，目前美國司法部尚未公布起訴書。

紐時引述知情人士透露，川普遭起訴的罪名包括蓄意持有國防機密觸犯「間諜法」（Espionage Act）、發表不實陳述及串謀妨害司法公正等。

法新社報導，川普在自創社群平台Truth Social發文：「腐敗的拜登政府已通知我的律師說我被起訴了，似乎是因為箱子騙局（Boxes Hoax）。」

美國司法部目前尚未立即證實這項消息。

由司法部長賈蘭德（Merrick Garland）任命的特別檢察官史密斯（Jack Smith），過去一直在檢視川普離開白宮後，存放在佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）寓所的一批機密文件。

聯邦調查局（FBI）去年8月持搜索令赴海湖俱樂部帶走約1萬1000份文件；川普之前花了數月時間阻止當局取走這些文件。

川普一再否認有任何不當行為。

川普 司法部 拜登

上一則

底特律6歲男童家中玩槍 對1歲弟連開2槍

延伸閱讀

密件門 川普：我遭起訴 13日向法院報到

密件門 川普：我遭起訴 13日向法院報到
潘斯角逐共和黨總統提名 批川普不應當總統

潘斯角逐共和黨總統提名 批川普不應當總統
潘斯打移民牌、美國夢 不提4年「川普副手」經歷

潘斯打移民牌、美國夢 不提4年「川普副手」經歷
川普密件案面臨起訴？ 傳聯邦檢方照會律師團

川普密件案面臨起訴？ 傳聯邦檢方照會律師團

熱門新聞

拜登總統在空軍學院畢業典禮講台上摔倒。(擷自推特)

參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上

2023-06-01 15:40
搜救人員4日到維吉尼亞州山區尋找墜毀的小飛機。（美聯社）

侵犯華府空域飛機墜毀山區 機上4人無人生還 F-16升空音爆嚇壞民眾

2023-06-05 05:23
美國當局4日緊急出動戰鬥機攔截一架「侵犯華盛頓特區領空且毫不知情」的小飛機，戰鬥機緊急升空產生的音爆更引發大量民眾通報，而有關這架飛機的相關案情也陸續曝光。(美聯社)

女兒和孫女都在機上 侵犯華府領空飛機主人：恐怕凶多吉少

2023-06-05 01:44
知名運動休閒品牌Lululemon位於喬治亞州皮奇特里科納斯(Peachtree Corners)的分店，今年4月底遭遇兩名戴著口罩的男子上門公然行搶(非事發店鋪)。(Getty Images)

Lululemon堅持開除力抗竊賊的兩名喬州店員

2023-06-07 09:19
美國一位「吹哨者」前情報官員聲稱政府擁有「完整或局部完整」的外星載具，資訊正遭人非法向國會隱瞞，並聲稱自己把相關機密資訊移交給國會時遭到報復。資料照片。（Getty Images）

「吹哨者」爆料美國數十年來一直在回收UFO 甚至擁有「完整」的飛行器

2023-06-07 07:33
全美23個主要都會區當中，奧斯汀在疫情發生前兩年人口增加最多，過去連續四季的人口成長同樣位居第一。(Getty Images)

美國銀行：高稅州出走到佛州、德州的大遷徙潮並未消退

2023-06-06 09:20

超人氣

更多 >
街拍不倫照大反轉…小三白富美 中石油書記才是被包養的那個？

街拍不倫照大反轉…小三白富美 中石油書記才是被包養的那個？
奶奶煮麵 女兒、3孫子吃完後離奇身亡 悲劇真相曝光

奶奶煮麵 女兒、3孫子吃完後離奇身亡 悲劇真相曝光
華人遭尾隨砸車 剛買奢侈品包包、衣服等全被盜

華人遭尾隨砸車 剛買奢侈品包包、衣服等全被盜
「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司

「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司
當這3種情況出現 你應該停用信用卡

當這3種情況出現 你應該停用信用卡