受不了隔壁鄰居抽大麻味道 婦人提告勝訴

華府一名76歲婦人深受隔壁傳來的藥用大麻味道困擾，出現失眠及健康問題，向法院提告要求法官介入處理，本周獲判勝訴。示意圖。(Getty Images)

華府特區 雖已通過大麻合法化 ，但住在克里夫蘭公園(Cleveland Park)公寓的一名76歲婦人，深受隔壁傳來的藥用大麻味道困擾，出現失眠及健康問題，向法院提告要求法官介入處理，本周獲判勝訴。華盛頓郵報 分析，法官裁決堪稱創下先例，可能為未來更多類似訴訟開啟大門。

華府高等法院法官史考特(Ebony Scott)5日晚間裁定，原告婦人艾波里托-薛費爾德(Josefa Ippolito-Shepherd)雖然無法舉證有權主張賠償，卻在訴訟過程中證明味道也是一種私人騷擾(private nuisance)。

史考特裁定，被告男子凱克特(Thomas Cackett)必須停止吸大麻。裁決書中指出，凱克特雖然持有購買大麻的執照，「但並沒有干擾他人房地產使用與舒適的執照」。

史考特在裁決書中指出，符合公共利益的最佳解決之道，就是消除散布於空氣裡令人困擾的煙味與有害物質，民眾對於二手煙除了被迫吸入之外，別無選擇。

凱克特被判處禁止在住處吸大麻，也不可以在艾波里托-薛費爾德住處25呎之內吸大麻。

艾波里托-薛費爾德6日接受華盛頓郵報訪問時說，法官裁定對於像她一樣的民眾而言為一大勝利，自從大麻合法化通過之後，她就因為受到大麻煙味困擾而經常投訴。

今年1月，艾波里托-薛費爾德在庭訊中說，隔壁房東法瑟洛圖(Angella Farserotu)允許房客凱克特使用大麻，對於她投訴受到煙味困擾產生身體不適，法瑟洛圖與凱克特的答覆都是，沒有義務要對她的健康問題承擔法律責任。

凱克特出庭作證時說，擔任餐廳經理必須大量勞動，藥用大麻讓他的疼痛獲得緩解，睡眠品質也獲得改善。他說，下班之後每晚吸大麻8口至12口，天氣狀況允許時是在室外吸大麻，不像原告指控的一天到晚都在吸大麻。

凱克特作證時說：「我又不是饒舌藝人史奴比狗狗(Snoop Dogg)。」