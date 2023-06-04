拜登簽署債務上限法案 將釋出規模1兆美元的發債巨浪

美國財政部的現金告罄，債限解除後回填規模上看1兆美元。(取材自彭博)

拜登 總統簽署提高聯邦舉債上限的法案，為財政部 擴大舉債在中斷數月後開了綠燈，預料將掀起一波規模1兆美元的發債巨浪。

美國1月中旬達到31.4兆美元的舉債上限以來，財政部一直在使用特別會計措施來維持支付所有聯邦應付款項。截至5月31日，也僅剩330億美元可用。

財政部的現金餘額也持續下降，截至6月1日降至230億美元之下，鑒於聯邦政府日常財政收入和支出的波動性，這個水準在專家看來已低到瀕於危境。

拜登周六簽署的立法，讓債務暫時不受上限限制到2025年1月1日，如此也財政部將現金存量恢復到較正常水準。上個月初，財政部預估6月底的現金餘額在5500億美元。

債限既除，勢將掀起一波發債巨浪，這個回填的過程，規模可能遠超1兆美元，且可能造成不良後果，因為發債量大，會從銀行體系吸走流動性，推高短期融資利率，帶給經濟更大壓力，而此時不少經濟學家已預料美國經濟可能走向衰退。

美國銀行估計，這波發債海潚對經濟產生的影響，可能相當於Fed升息25個基點。

發債公告將有助投資 人了解美國財政部發債步調。財政部上周四表示，計劃未來一周將3個月和6個月國庫券的發行量各增20億美元。另外，財政部也擴大4個月債的發行量，成為最新的票據基準。