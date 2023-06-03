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亞太助卿康達與國安官員出訪中國 談美中關鍵議題

中央社華盛頓3日專電
亞太助卿康達4日將偕國安會資深官員訪問中國。美聯社
亞太助卿康達4日將偕國安會資深官員訪問中國。美聯社

國務院今天宣布，亞太助卿康達4日將偕國安會資深官員訪問中國，談論美中關係「關鍵議題」。此前，美國CIA局長伯恩斯據報5月曾秘訪中國，試圖緩和雙邊關係。

國務院上午透過新聞稿宣布，負責亞太事務的國務助卿康達（Daniel Kritenbrink）4日至10日將出訪中國、紐西蘭。

在中國期間，國安會中國與台灣事務資深主任柏蘭（Sarah Beran）將隨同訪問，兩人將與中方談論美中關係內「關鍵議題」。國務院未公布計畫會見中國官員名單。

康達去年12月曾訪問中國，為國務卿布林肯（Antony Blinken）原定2月訪中行程預做準備。不過，布林肯出發前夕爆發中國偵察氣球入侵美國領空事件，決定延期訪問，先前曾出現緩和跡象的美中關係再度惡化。

美方近來試圖修補雙邊關係。白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）5月10日至11日與中共中央外事委辦公室主任王毅在奧地利長談8小時；美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）、貿易代表戴琪（Katherine Tai）5月底也相繼與赴美參加亞太經濟合作組織（APEC）貿易部長會議的中國商務部長王文濤會面。

英國「金融時報」（Financial Times）等媒體昨天也報導，美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）5月曾秘訪中國，試圖緩和雙邊關係。

結束訪中行程後，康達將轉往紐西蘭，預計在紐西蘭國際事務會議協會（New Zealand Institute of International Affairs Conference）發表談話，並出席美紐戰略對話，談論氣候變遷、科技、經濟與安全合作，以及雙方對太平洋區域共同承諾等議題。

國務院 布林肯 商務部

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