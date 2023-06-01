CBP One手機應用程式 每月受理4萬件無證移民庇護申請

名稱為CBP One的智慧手機應用程式，每個月將受理將近4萬件無證移民申請。(路透)

國土安全部官員31日接受哥倫比亞廣播公司(CBS)晨間新聞訪問時說，拜登政府計畫大幅擴增美墨邊境庇護 申請的處理作業，名稱為CBP One的智慧手機應用程式(app)每個月將受理將近4萬件申請。從本月開始，更多無證移民 可以留在墨西哥，等待透過CBP One向美國政府預約面談。

哥倫比亞廣播公司報導分析，拜登政府如今已將墨西哥轉變為外籍人士向美國申請庇護的重要入口。

國土安全部官員說，根據邊境官員目前安排，每天將為在墨西哥等待的無證移民開放1250個庇護申請面談時間，每個月合計面談時間約3萬8000個。

拜登總統今年1月推出CBP One系統以來，每個月處理庇護申請平均約在2萬件左右。國土安全部官員在聲明中說，接下來將評估是否進一步增加作業申請的處理數量。

國土安全部發言人希特爾(Erin Heeter)表示，拜登政府持續增加合法入境以及取得合法入境的機會，包括CBP One預約。

希特爾說，這套庇護申請作業讓人口走私降低，同時提供安全、有秩序以及人道的程序，讓非公民能夠從邊境檢查哨進入美國，而不是企圖以非法手段闖關偷渡。

報導指出，CBP One系統推出以來遭到移民權益倡議人士強烈批評，因為這套規定對沒有智慧型手機或沒辦法上網的最窮困無證移民衝擊最深。移民權益倡議人士也說，數以萬計無證移民滯留墨西哥境內，智慧型手機申請系統根本沒有開放足夠的申請數量。

哥倫比亞廣播公司報導，根據政府內參數據，CBP One系統從今年1月上路以來，累計已有12萬多名無證移民取得面談。

統計顯示，新冠疫情發生之前的五年期間，美墨邊境地區檢查哨平均每天處理庇護申請案件為326件。

CBP One系統剛推出時，每天只開放740個面談機會。到了今年5月，美國海關與邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection，CBP)將每日面談機會增加到1000個，因應美國法典第42卷(Title 42)防疫遣返令結束後的入境潮。