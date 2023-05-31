我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

擴大糧食券受惠者 國會議員陸天娜提案簡化申請流程

紐約17歲學生「戴抗噪耳機」走鐵軌 聽不見火車鳴笛遭撞死

猶他州聯邦眾議員史都華將請辭 共和黨眾院多數縮水

記者顏伶如／即時報導
62歲猶他州聯邦眾議員史都華(Chris Stewart)最快將於今天(31日)宣布辭職。(美聯社)
62歲猶他州聯邦眾議員史都華(Chris Stewart)最快將於今天(31日)宣布辭職。(美聯社)

任期「六連霸」的62歲猶他州聯邦眾議員史都華(Chris Stewart)最快將於今天(31日)宣布辭職，共和黨在眾議院的多數優勢恐將縮水。

「鹽湖論壇報」(Salt Lake Tribune)30日率先披露史都華即將請辭的消息之後，華盛頓郵報、美聯社等媒體紛紛跟進。報導指出，史都華由於妻子艾維‧史都華(Evie Stewart)健康因素，本周之內就會宣布辭去國會議員，以便能夠專心照顧妻子。

共和黨在眾院享有222票對213票的多數，史都華離開之後，共和黨多數優勢面臨縮水。法案表決過關門檻為218票。

身為退休空軍飛官的史都華，服役期間駕駛空軍救援直升機與B-1B轟炸機。他是三項世界紀錄保持人，包括不休息環繞世界最快飛行速度。

2012年，史都華在選舉勝出後，擔任猶他州第二選區聯邦眾議員任期已經「六連霸」，是眾院撥款委員會(House Appropriations Committee)、眾院情報委員會(House Intelligence Committee)成員，與妻子育有六名兒女。

根據猶他州州法，史都華請辭之後，眾議員空缺遞補人選將由特別選舉產生。猶他州四席聯邦眾議員、兩席聯邦參議員目前均為共和黨籍。2022年期中選舉，史都華以63.4%得票率輕鬆連任，擊敗民主黨挑戰者密契爾(Nick Mitchell)。

一旦史都華正式宣布辭職，猶他州州長考克斯(Spencer Cox)將有7天時間為特別選舉訂定時間。

史都華日前在眾院提案限制未成年兒童使用社群媒體，包括禁止16歲以下民眾使用社群媒體應用程式。

猶他州 眾院 眾議員

上一則

環境污染誰來負責賠償？越來越多人指向能源公司 估每年付2090億

下一則

TikTok被禁也無妨 其他中國App在美仍受歡迎

延伸閱讀

IRS仍獲600億雇人查稅 共和黨人痛批像東德祕密警察

IRS仍獲600億雇人查稅 共和黨人痛批像東德祕密警察
前代理白宮幕僚長穆瓦尼：川普會拿下共和黨初選 但選輸掉大選

前代理白宮幕僚長穆瓦尼：川普會拿下共和黨初選 但選輸掉大選
調整競選攻勢 拜登轟川普 對其他參選人也不敢大意

調整競選攻勢 拜登轟川普 對其他參選人也不敢大意
工商界團體 呼籲盡快通過債限協議

工商界團體 呼籲盡快通過債限協議

熱門新聞

拜登總統在空軍學院畢業典禮講台上摔倒。(擷自推特)

參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上

2023-06-01 15:40
路易斯安納州New Iberia鎮上一家Arby's連鎖餐廳發生駭人慘案，亞裔女經理被發現凍死於該餐廳的冷凍庫。(Getty Images)

Arby's亞裔經理凍死餐廳冷凍庫 門上有血印 家人提告

2023-05-31 14:28
美國人口過去十年飛快上升。(美聯社)

快看世界／美國高齡化速度創新高 專家：移民是關鍵

2023-05-25 15:02
目標百貨為迎接「驕傲月」陳列LGBTQ+性別多元商品，遭部分顧客強烈反彈、推倒店內陳列、甚至與店員發生衝突。目標百貨如今決定將部分商品從店內移除。(美聯社)

部分消費者激烈抵制 Target百貨急撤LGBTQ+性別多元商品

2023-05-29 13:42
美國台積村又遭不明人士闖入，3名青少年闖入台積村中砸毀7台轎車。(取材自推特)

亞利桑納州「台積村」又遭闖入 工程師車窗慘遭砸碎 7人受害

2023-05-28 02:12
醫療補助計畫的個人需求津貼被用來支付養老院不提供的消費項目，因國會幾十年來均未調漲，至今仍有四個州維持30元最低標準。(Getty Images)

心酸…拿白卡住養老院 他們每月靠30元過日子

2023-05-23 18:17

超人氣

更多 >
參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上

參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上
只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心

只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心
台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大

台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大
AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊

AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊
利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行

利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行