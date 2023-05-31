猶他州聯邦眾議員史都華將請辭 共和黨眾院多數縮水

62歲猶他州聯邦眾議員史都華(Chris Stewart)最快將於今天(31日)宣布辭職。(美聯社)

任期「六連霸」的62歲猶他州 聯邦眾議員 史都華(Chris Stewart)最快將於今天(31日)宣布辭職，共和黨在眾議院的多數優勢恐將縮水。

「鹽湖論壇報」(Salt Lake Tribune)30日率先披露史都華即將請辭的消息之後，華盛頓郵報、美聯社等媒體紛紛跟進。報導指出，史都華由於妻子艾維‧史都華(Evie Stewart)健康因素，本周之內就會宣布辭去國會議員，以便能夠專心照顧妻子。

共和黨在眾院 享有222票對213票的多數，史都華離開之後，共和黨多數優勢面臨縮水。法案表決過關門檻為218票。

身為退休空軍飛官的史都華，服役期間駕駛空軍救援直升機與B-1B轟炸機。他是三項世界紀錄保持人，包括不休息環繞世界最快飛行速度。

2012年，史都華在選舉勝出後，擔任猶他州第二選區聯邦眾議員任期已經「六連霸」，是眾院撥款委員會(House Appropriations Committee)、眾院情報委員會(House Intelligence Committee)成員，與妻子育有六名兒女。

根據猶他州州法，史都華請辭之後，眾議員空缺遞補人選將由特別選舉產生。猶他州四席聯邦眾議員、兩席聯邦參議員目前均為共和黨籍。2022年期中選舉，史都華以63.4%得票率輕鬆連任，擊敗民主黨挑戰者密契爾(Nick Mitchell)。

一旦史都華正式宣布辭職，猶他州州長考克斯(Spencer Cox)將有7天時間為特別選舉訂定時間。

史都華日前在眾院提案限制未成年兒童使用社群媒體，包括禁止16歲以下民眾使用社群媒體應用程式。