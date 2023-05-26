獲報持槍闖入卻擊斃報案人 新州警誤殺又一樁

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新澤西州 一名男子2年前午夜報案有人持槍闖入自家後院，與911報案通話還沒斷就遭到場員警誤殺。鑄下大錯的員警遭起訴過失殺人。

「紐約時報 」報導，當時49歲的男子夏普 （Charles Frederick Sharp III）午夜報案請警方到他位於新澤西州西南的住家，因為發現有好幾人闖入後院，當中一人還持槍，不料員警到場後卻搞錯對象把夏普擊斃，當時夏普與警方的通話都還沒斷。

根據新澤西州官員和當事員警身上配戴的隨身錄像顯示，案發時間為2021年9月14日，員警奧爾德拉蒂（Salvatore Oldrati）抵達報案人住處才不過5秒就連開數槍，誤殺站在房子前院的夏普。

新澤西州檢察長24日宣布，本周大陪審團表決通過，以過失殺人罪起訴奧爾德拉蒂。

州檢察署公共廉政辦公室主任艾歇爾（Thomas J. Eicher）表示，奧爾德拉蒂開火前沒向夏普提出口頭命令或警告。

艾歇爾在聲明中指出：「從奧爾德拉蒂走出警車到向夏普開槍，期間不到5秒。」

檢方公佈案發時一段5分鐘的911通話錄音，夏普報案稱凌晨1時左右從窗戶目擊兩人闖入，其中一名手持銀色槍枝的人已進到車棚，另一人則要進他的卡車內。

錄音中夏普解釋他曾扔鞭炮試圖嚇跑2人，但沒有奏效。夏普並說他有一把祖父所傳的槍，但不知當下能否拿來用，「所以我向他們扔了一些鞭炮。也許不夠專業，但.....」此處可聽到錄音中出現一陣槍聲。

檢察長辦公室表示，當時在夏普附近發現一把點45口徑手槍的「精美複製品」。

奧爾德拉蒂是今年目前第2位因執勤開槍而被新澤西州檢察官刑事起訴的警員。

此前巴特森警局（Paterson Police Department）員警莫拉韋克（Jerry Moravek）在執勤時從背後開槍打傷企圖躲避警方而逃跑的男子古柏（Khalif Cooper）今年2月遭起訴加重企圖傷害罪。古柏雖撿回一命卻因傷癱瘓。