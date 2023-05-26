我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台大畢業禮邀黃仁勳致詞 被目擊在台灣夜市買麻花

今夏搭機旅行 8月底機票最便宜趕快預訂

獲報持槍闖入卻擊斃報案人 新州警誤殺又一樁

中央社新澤西曼圖阿25日綜合外電報導
Photo by Scott Rodgerson on Unsplash
Photo by Scott Rodgerson on Unsplash

新澤西州一名男子2年前午夜報案有人持槍闖入自家後院，與911報案通話還沒斷就遭到場員警誤殺。鑄下大錯的員警遭起訴過失殺人。

紐約時報」報導，當時49歲的男子夏普（Charles Frederick Sharp III）午夜報案請警方到他位於新澤西州西南的住家，因為發現有好幾人闖入後院，當中一人還持槍，不料員警到場後卻搞錯對象把夏普擊斃，當時夏普與警方的通話都還沒斷。

根據新澤西州官員和當事員警身上配戴的隨身錄像顯示，案發時間為2021年9月14日，員警奧爾德拉蒂（Salvatore Oldrati）抵達報案人住處才不過5秒就連開數槍，誤殺站在房子前院的夏普。

新澤西州檢察長24日宣布，本周大陪審團表決通過，以過失殺人罪起訴奧爾德拉蒂。

州檢察署公共廉政辦公室主任艾歇爾（Thomas J. Eicher）表示，奧爾德拉蒂開火前沒向夏普提出口頭命令或警告。

艾歇爾在聲明中指出：「從奧爾德拉蒂走出警車到向夏普開槍，期間不到5秒。」

檢方公佈案發時一段5分鐘的911通話錄音，夏普報案稱凌晨1時左右從窗戶目擊兩人闖入，其中一名手持銀色槍枝的人已進到車棚，另一人則要進他的卡車內。

錄音中夏普解釋他曾扔鞭炮試圖嚇跑2人，但沒有奏效。夏普並說他有一把祖父所傳的槍，但不知當下能否拿來用，「所以我向他們扔了一些鞭炮。也許不夠專業，但.....」此處可聽到錄音中出現一陣槍聲。

檢察長辦公室表示，當時在夏普附近發現一把點45口徑手槍的「精美複製品」。

奧爾德拉蒂是今年目前第2位因執勤開槍而被新澤西州檢察官刑事起訴的警員。

此前巴特森警局（Paterson Police Department）員警莫拉韋克（Jerry Moravek）在執勤時從背後開槍打傷企圖躲避警方而逃跑的男子古柏（Khalif Cooper）今年2月遭起訴加重企圖傷害罪。古柏雖撿回一命卻因傷癱瘓。

夏普 新澤西州 紐約時報

上一則

影／湯姆漢克斯現身哈佛畢業典禮 鼓勵學子勇於捍衛真理

延伸閱讀

新州「每日疫情」通報走入歷史 改每周提供

新州「每日疫情」通報走入歷史 改每周提供
新州特教師遭控虐童 用體操墊「關禁閉」

新州特教師遭控虐童 用體操墊「關禁閉」
新州警遭鬧事客鎖喉 路人相救

新州警遭鬧事客鎖喉 路人相救
新州牙醫助理爆離職潮 預約要等半年

新州牙醫助理爆離職潮 預約要等半年

熱門新聞

醫療補助計畫的個人需求津貼被用來支付養老院不提供的消費項目，因國會幾十年來均未調漲，至今仍有四個州維持30元最低標準。(Getty Images)

心酸…拿白卡住養老院 他們每月靠30元過日子

2023-05-23 18:17
微軟共同創辦人蓋茲（Bill Gates）。（美聯社）

WSJ：蓋茲與20多歲俄國女子婚外情 遭淫魔富豪威脅爆料

2023-05-21 20:51
美國人口過去十年飛快上升。(美聯社)

快看世界／美國高齡化速度創新高 專家：移民是關鍵

2023-05-25 15:02
台積電員工拍下空屋門鎖遭破壞情況。圖／翻攝自網路

亞利桑納州「台積村」遭不明人士闖入 工程師人人自危

2023-05-20 14:07
在邁阿密機場被查扣的小鸚鵡。(美聯社)

行李傳出鳥叫聲 台灣遊客攜帶鸚鵡蛋在邁阿密機場被捕

2023-05-25 09:38
(取自YouTube)

沖馬桶掉落鑽戒 她失而復得…污水裡沉浸13年 依然美麗無比

2023-05-22 09:14

超人氣

更多 >
絕不吃虧3星座…獅子：叫我霸總 天蠍：我要報仇 另一個是？

絕不吃虧3星座…獅子：叫我霸總 天蠍：我要報仇 另一個是？
全球竄最快的億萬富豪 黃仁勳身價1天增加64億美元

全球竄最快的億萬富豪 黃仁勳身價1天增加64億美元
華人北京飛洛 深圳轉機慘遭丟包

華人北京飛洛 深圳轉機慘遭丟包
專家建議每天做這事 可降低失智風險

專家建議每天做這事 可降低失智風險
「假金黨」紐約法拉盛捲土重來 華裔小心被騙

「假金黨」紐約法拉盛捲土重來 華裔小心被騙