我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加華人老父母從北京飛洛杉磯 深圳轉機慘遭丟包

密西西比州11歲非裔男孩打911求助 竟反遭上門員警開槍

「將損害國家未來」 克魯曼籲債限別砍教育和兒童補助

編譯季晶晶／綜合25日電
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼反對削減兒童支持項目的預算，認為會損害未來繁榮。(路透)
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼反對削減兒童支持項目的預算，認為會損害未來繁榮。(路透)

愈來愈逼近債務違約「大限日」的前夕，諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）淡化對政府債務激增的擔憂，並反對預算談判代表將精力集中在削減教育和兒童營養等項目的支出，他說這可能破壞美國未來的繁榮。

克魯曼接受彭博電視採訪時示，沒有跡象表明美國不斷膨脹的債務給金融市場或經濟帶來問題。

現任紐約市立大學經濟學教授、同時為「紐約時報」撰寫專欄的克魯曼指出，「美國的債務非常高，但與多年來沒發生任何危機的許多其他國家相比，又不算高。」

拜登總統和眾院議長麥卡錫的談判團隊正試圖彌合分歧，趕在財政部可能最快6月1日耗盡現金之前，就提高31.4兆美元的舉債上限達成協議。談判重點是削減所謂的非必要支出，雙方都排除削減年長者的社會保障和聯邦醫療保險支出的可能性。

克魯曼說，「許多非必要支出項目實際上是支持兒童的計畫」，「現在減少總支出，實際上是在減少對國家未來的投資，這非常令人擔憂」。

他反駁了美國政府債務激增將削弱美元作為全球準備貨幣地位的說法，指出沒有明顯的候選貨幣能取代美元。歐洲沒有一個類似美國公債、規模龐大又統一的債券市場，而中國嚴格管控資本的流入和流出。

不過，克魯曼說，反覆圍繞債限問題的邊緣博弈可能損害美元地位。如果圍繞債限的博弈成為常態，那麼美元證券的吸引力將下降。

克魯曼 聯邦醫療保險 貨幣

上一則

操練太嚴…運動健將猝死 海軍調查海豹突擊隊訓練問題

延伸閱讀

拜登提名空軍上將布朗任參聯會主席 應對中國崛起很有經驗

拜登提名空軍上將布朗任參聯會主席 應對中國崛起很有經驗
拜登提名布朗接參謀首長聯席會議主席 勉應對中俄挑戰

拜登提名布朗接參謀首長聯席會議主席 勉應對中俄挑戰
議員蓋拉格因美債協商延後訪台 拜登稱不會違約

議員蓋拉格因美債協商延後訪台 拜登稱不會違約
債限談判進入最後階段 兩黨不排除假期再戰

債限談判進入最後階段 兩黨不排除假期再戰

熱門新聞

微軟共同創辦人蓋茲（Bill Gates）。（美聯社）

WSJ：蓋茲與20多歲俄國女子婚外情 遭淫魔富豪威脅爆料

2023-05-21 20:51
醫療補助計畫的個人需求津貼被用來支付養老院不提供的消費項目，因國會幾十年來均未調漲，至今仍有四個州維持30元最低標準。(Getty Images)

心酸…拿白卡住養老院 他們每月靠30元過日子

2023-05-23 18:17
台積電員工拍下空屋門鎖遭破壞情況。圖／翻攝自網路

亞利桑納州「台積村」遭不明人士闖入 工程師人人自危

2023-05-20 14:07
(取自YouTube)

沖馬桶掉落鑽戒 她失而復得…污水裡沉浸13年 依然美麗無比

2023-05-22 09:14
哈利王子（右）與夫人梅根（左）。（路透）

哈利、梅根要求交出「飛車追逐」照 美媒拒絕：這裡不是英國

2023-05-19 07:21
在邁阿密機場被查扣的小鸚鵡。(美聯社)

行李傳出鳥叫聲 台灣遊客攜帶鸚鵡蛋在邁阿密機場被捕

2023-05-25 09:38

超人氣

更多 >
這位營養師來自長壽國 絕不碰六種美國食物

這位營養師來自長壽國 絕不碰六種美國食物
亂倫產子身分曝光…「5億高中生之母」成人球滯台12年

亂倫產子身分曝光…「5億高中生之母」成人球滯台12年
行李傳出鳥叫聲 台灣遊客攜帶鸚鵡蛋在邁阿密機場被捕

行李傳出鳥叫聲 台灣遊客攜帶鸚鵡蛋在邁阿密機場被捕
絕不吃虧3星座…獅子：叫我霸總 天蠍：我要報仇 另一個是？

絕不吃虧3星座…獅子：叫我霸總 天蠍：我要報仇 另一個是？
快看世界／美國高齡化速度創新高 專家：移民是關鍵

快看世界／美國高齡化速度創新高 專家：移民是關鍵