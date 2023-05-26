「將損害國家未來」 克魯曼籲債限別砍教育和兒童補助

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼反對削減兒童支持項目的預算，認為會損害未來繁榮。(路透)

愈來愈逼近債務違約「大限日」的前夕，諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 （Paul Krugman）淡化對政府債務激增的擔憂，並反對預算談判代表將精力集中在削減教育和兒童營養等項目的支出，他說這可能破壞美國未來的繁榮。

克魯曼接受彭博電視採訪時示，沒有跡象表明美國不斷膨脹的債務給金融市場或經濟帶來問題。

現任紐約市立大學經濟學教授、同時為「紐約時報」撰寫專欄的克魯曼指出，「美國的債務非常高，但與多年來沒發生任何危機的許多其他國家相比，又不算高。」

拜登總統和眾院議長麥卡錫的談判團隊正試圖彌合分歧，趕在財政部可能最快6月1日耗盡現金之前，就提高31.4兆美元的舉債上限達成協議。談判重點是削減所謂的非必要支出，雙方都排除削減年長者的社會保障和聯邦醫療保險 支出的可能性。

克魯曼說，「許多非必要支出項目實際上是支持兒童的計畫」，「現在減少總支出，實際上是在減少對國家未來的投資，這非常令人擔憂」。

他反駁了美國政府債務激增將削弱美元作為全球準備貨幣 地位的說法，指出沒有明顯的候選貨幣能取代美元。歐洲沒有一個類似美國公債、規模龐大又統一的債券市場，而中國嚴格管控資本的流入和流出。

不過，克魯曼說，反覆圍繞債限問題的邊緣博弈可能損害美元地位。如果圍繞債限的博弈成為常態，那麼美元證券的吸引力將下降。