操練太嚴…運動健將猝死 海軍調查海豹突擊隊訓練問題

海軍25日公布一份調查，證實精銳的海豹突擊隊（SEAL）訓練存在過度嚴苛問題。圖為海報突擊隊2020年在加州海邊訓練。（美聯社）

海軍今天公布一份調查，證實精銳的海豹突擊隊（SEAL）訓練存在過度嚴苛問題。教官太超過、使用未經查核藥物、領導統御失格等，讓嚴格訓練走調成危險折磨。

「紐約時報 」報導，24歲的穆倫（Kyle Mullen）今年1月參加嚴酷的海豹突擊隊選拔，他的身體狀態正值巔峰，甚至比在耶魯當橄欖球校隊隊長時還好。

但在課程進行到第三周──整周要持續承受身心打擊、睡眠不足和體溫過低而被稱為「地獄周」──身高193公分、運動員 出身的穆倫筋疲力盡，全身感染，肺部充滿液體並不斷咳血；據當時在場的人後來說，他咳得聽上去就像在漱口一樣。

起初有210名男子參加訓練，到「地獄周」過半時189人不是退出就是受傷倒下。穆倫吐血苦撐好幾天，可能是出於欽佩他的堅韌精神，教官和醫生都沒阻止穆倫繼續受訓。雖然他成功撐過「地獄周」，結束時掙扎著從冰冷的海水中爬出，長官們與他握手要他好好休息，但穆倫回到營房後倒臥在地，幾小時後不治。

幾十年來，海豹突擊隊一直受外界及海軍高層批評，指他們的「基礎水下爆破訓練」（BUD/S）太過困難和殘酷，經常導致腦震盪、骨折、危險的感染和近乎溺死的體驗。自1953年以來，至少11名男性死亡。但海豹突擊隊卻堅持，為培養出最好的戰士，無情的訓練至關重要，私下都把訓練傷亡視為維繫部隊的代價。

綜合法新社與美聯社報導，調查是源於2022年2月海豹突擊隊學員穆倫（Kyle Mullen）在訓練期間死亡。調查發現「多項體系失靈，導致許多學員面臨重傷的高風險」。

報告中強調領導階層監督嚴重不足、缺乏風險評估、醫療系統「未經培訓、組織、整合或演練，無法確保持續有效的醫療監測或護理」，又任由學員使用增強表現的藥物。

調查發現，穆倫在完成「地獄周」後死亡，最終診斷為肺炎。地獄周期間，學員在剝奪睡眠的情況下被操到身體極限，穆倫同梯的其他成員也都住進醫院。

穆倫和其他同班成員在「地獄周」期間因呼吸系統問題接受醫療，但相關情況卻未提供給體檢診所。

穆倫在軍營裡受到「未接受醫療或急救培訓的菜鳥值班人員」看管，在穆倫情況惡化時只有一名值班人員打過電話給當班醫官。

醫官表示若穆倫「身體狀況不佳」可以馬上去醫院，但因當天早上所有受訓學員要接受評估，穆倫自己也一再拒絕就醫。

這份調查也深入探究學員為通過海豹突擊隊訓練而使用類固醇和類似禁藥的長年問題。調查報告建議對藥物應進行更強而有力的檢測 ，但美國海軍與軍方的相關作為始終牛步化；報告也建議加強教育現役人員，勸他們別用藥物。

海豹突擊隊（SEAL）是英文Sea（海）、Air（空）、Land（陸）的首字縮寫，他們經常執行最危險和最傳奇的突襲行動，包括2011年5月在巴基斯坦擊斃蓋達組織（Al-Qaeda）領導人賓拉登（Osama bin Laden）。