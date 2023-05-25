舉債上限協議漸具雛形 高盛預測最快明天宣布

美國府會的提高舉債上限協商，已接近達成協議。(美聯社)

知情人士透露，拜登總統和共和黨 籍聯邦眾院 議長麥卡錫的提高舉債上限協商，已接近達成協議，將提高舉債上限兩年，並且限制聯邦支出。高盛公司認為，國會議員最快可能26日稍晚、或27日宣布達成協議。

綜合彭博資訊、路透及英國金融時報（FT）的報導，白宮和國會共和黨的談判人員將尋求在未來幾天、趕在財政部 預估的6月1日「大限日」之前，敲定協議。麥卡錫25日表示，國會共和黨人和白宮仍須化解一些分歧，他本周末將在國會山莊加班。

根據協議雛形，明年的國防支出將允許增加3%，符合拜登的預算要求，並將包含升級全國電網以適應再生能源的措施，國稅局的預算增加金額將從800億美元縮減到100億美元。

知情人士說，協議將具體指明政府在房市和教育等可裁量支出的總額，但不會細項區別，雙方在這方面的分歧只有700億美元。目前雙方也在協商加速批准大型基建計畫、及對社會安全網計畫新增工作要求等內容。

這項協議限制支出的規模將遠小於共和黨一開始的提案，共和黨原先呼籲提高到明年3月的舉債上限，交換限制十年開支，但知情人士說，這項協議將奠定美國到2025年的財政政策支出，把影響力延後到明年的總統大選之後。

任何協議都須獲參眾兩院批准，由於美國即將進入陣亡將士紀念日長周末，眾院25日已進入一周的休會期，參院也在休會，目前還不清楚國會採取行動的時間還剩多少，但議員們被告知，若達成協議，就要準備回華府投票。

財政部已警告，最快可能6月1日就無法履行財務責任，但財政部25日又公告，標售價值1190億美元6月1日到期的國庫券，促使一些觀察人士認為這個期限或許並非真的「大限日」。

共和黨研究委員會主席赫恩（Kevin Hern）表示，可能在26日下午前達成協議。眾議員將有三天時間瀏覽債限議案，然後再進行表決。然而，一些右翼共和黨人和許多自由派民主黨人都說，對可能達成的折衷方案感到不安。

若真的達成協議，下周二（30日）是可能的眾院表決時間，參院接著必須快速行動，才能在6月1日前把法案送交拜登。由於財政部須在6月1日之後發放上百萬美元的社會安全福利金，增添兩黨化解僵局的壓力。

高盛以Jan Hatzius為首的策略師團隊指出，美國國會議員可能在26日稍晚、或26日宣布達成債限協議，如此將允許眾院在30日稍晚或31日表決，參院也必須批准這項協議，但程序阻礙不太可能阻礙及時實施。