研究：土星環比想像中年輕 且正在消失

透過太空探測船「卡西尼號」所見的土星。(路透)

根據最新的研究，未來的觀星迷可能無法再透過望遠鏡看到土星最具代表性的招牌土星環，土星環主要由碎冰組成。

有線電視新聞網（CNN）報導，美國國家航空暨太空 總署（NASA ）太空探測船「卡西尼號」（Cassini）曾在2004到2017年間繞行這個巨大的氣體行星。卡西尼號土星任務獲得的數據所做的新分析，讓人們對於土星環已存在多久，以及它們何時會消失一事有了新洞見。相關研究結果已在3項今年5月發表的研究中分享。

太陽系和其中各個行星約在46億年前形成，長久以來，科學家都在爭論土星環的年齡和起源。部分天文學家主張，明亮、冰凍的土星環一定比預料中來得年輕，因為它們在數十億年間並沒有因為與流星體的交互作用而受到侵蝕或變得黯淡。

卡西尼號的數據導向了一項新發現。這項5月15日發表於期刊「伊卡洛斯」（Icarus）的新發現支持這種土星初期形成後過了很長時間才出現土星環的理論。5月12日和5月15日分別發表於期刊「科學先端」（Science Advances）和「伊卡洛斯」的研究都做出了類似的結論。

印第安納大學（Indiana University）布魯明頓（Bloomington）校區天文學榮譽教授、「伊卡洛斯」研究主要作者杜里森（Richard Durisen）說：「我們不可避免地做出這樣的結論，即根據天文學標準來看，土星環肯定相對年輕，年齡只有幾億年。」

根據研究人員說法，當恐龍在地球上漫步時，土星的7道環可能仍在形成中。

土星環大致由碎冰組成，只有極小部分是由破碎的小行星碎片和微流星體在太空中產生的岩石塵埃。這些碎片類似沙粒，與土星環的粒子發生碰撞，創造出漂浮的碎片，呈環形繞著土星運行。

研究人員能夠測量出有多少宇宙塵埃定期穿過太陽系，並在冰環上堆積起來。在13年間，卡西尼號的圓桶狀「宇宙塵埃分析儀」（Cosmic Dust Analyzer）能夠收集到163粒塵埃顆粒，這些顆粒來自土星系統之外，圍繞著這顆氣態巨大行星旋轉。

同時，隨著流星體滲入土星環，它們將最內環中的物質快速推向土星。卡西尼號觀察到土星環每秒失去許多噸的質量，就天文學來說，這意味著土星環所剩時間已不多。研究人員估計，土星環最多只會再存在個幾億年。

先前的研究指出，土星環可能會在1億年內消失。

NASA位於加州 山景市（Mountain View）艾姆斯研究中心（Ames Research Center）的研究科學家艾斯特拉達（Paul Estrada）透過聲明表示：「我們已證明，像土星環這樣的巨大行星環不會持續很久。」

「我們可以推測，太陽系中其他冰態和氣態巨大行星周圍相對較小的行星環，是曾經像土星一樣巨大行星環的殘餘物。就天文學來講，也許在不久的將來，土星環被磨蝕後，它們看起來會更像天王星稀疏的行星環。」

研究人員指出，環繞海王星和天王星的黯淡行星環曾經像現在的土星環一樣，更大且更亮。