推特播德桑提斯參選發表會 挑戰福斯新聞地位

德桑提斯在推特上宣布參選總統的消息。(Getty Images)

推特 執行長馬斯克 透過主持共和黨籍佛州州長德桑提斯 的參選總統發表會，挑戰福斯新聞（Fox News）的地位。但是馬斯克的右翼轉向能否成為推特的致勝法寶，有待商榷。

法新社報導，在共和黨2024年總統候選人提名之爭中，前總統川普目前民調大幅領先，德桑提斯（Ron DeSantis）被認為是川普的最大對手，如今德桑提斯與馬斯克（Elon Musk）的推特（Twitter）合作，引起轟動。

福斯新聞開除當家主播卡爾森（Tucker Carlson）後，卡爾森表示將把自己的節目搬上推特；保守派新聞網站「每日連線」（Daily Wire）也表示將在推特上傳所有影片和podcast節目；德桑提斯今天也不落人後，選擇在推特宣布投入選戰。

佛羅里達大學研究媒體的助理教授賽樂帕克（Andrew Selepak）說：「你必須吸引人們使用平台，必須讓他們在平台上花時間，必須讓他們每天多次回到平台。」

「對馬斯克來說，他必須找到大牌用戶，讓他們來到推特創作內容。」

但問題在於，馬斯克愈來愈將自己侷限於右翼勢力，這可能會嚇跑一大批願意付費在推特刊登廣告的廣告主。

賽樂帕克說：「如果它（推特）成為一個完全右傾的平台，那麼沒錯，你會失去觀眾，也會失去廣告。」

馬斯克受到兩股矛盾的力量拉扯。他以440億美元收購推特，一方面他希望這筆投資能回本，而要做到這一點，他將必須留住廣告主。但另一方面，馬斯克希望能保持本色，做獨一無二的自己。

在最近一次受訪中，當被問到是否想過他在網上不受控制的行為、會為業務帶來不良後果時，馬斯克顯然被激怒，並回答說：「我不在乎！」

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點