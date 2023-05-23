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心酸…拿白卡住養老院 他們每月靠30元過日子

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心酸…拿白卡住養老院 他們每月靠30元過日子

記者胡玉立／即時報導
醫療補助計畫的個人需求津貼被用來支付養老院不提供的消費項目，因國會幾十年來均未調漲，至今仍有四個州維持30元最低標準。(Getty Images)
醫療補助計畫的個人需求津貼被用來支付養老院不提供的消費項目，因國會幾十年來均未調漲，至今仍有四個州維持30元最低標準。(Getty Images)

全國有數十萬名養老院居民持續陷入某種既可悲又無尊嚴的貧窮困境；他們被迫交出所有收入，卻只能靠每月低至30元的醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)「個人需求津貼」過活。這筆錢，在美國長期照護體系內普遍存在，卻最不受人關注；最大的問題是，國會已幾十年沒有調高這筆津貼。

近三分之二養老院居民護理費是由Medicaid支付；作為交換，他們本應獲得的社安金、養老金和其他收入，都被轉用來支付他們的養老院帳單。Medicaid「個人需求津貼」（Personal Needs Allowance，PNA），被拿來支付養老院不提供的消費項目，從電話、衣服和鞋子到送給孫子的生日禮物。

談到國會幾十年沒漲過這筆錢，全國優質長期護理消費者之聲(The National Consumer Voice for Quality Long-Term Care)律師布魯克斯(Sam Brooks)說：「這對他們來說是最丟臉的事，真的可以說是恥辱。」

當瑪麗亞•卡特(Marla Carter)到肯塔基州一家養老院看望婆婆時，震驚於自己看到的貧窮場景，像是19世紀的貧民窟，而非現代美國。她和丈夫為此成立非營利組織「肯塔基忠實朋友」(Faithful Friends Kentucky)，發放物資給當地養老院居民；卡特說：「我帶蘇打水或牙刷來，他們都好開心，這讓我很難過。」

Medicaid在1965年創建，1972年修正案規定個人需求津貼每月至少25元。與社安金等其他福利不同，個人需求津貼未規定須依生活費調整，若按通貨膨脹率，此津貼今日應約180元；但國會只在1987年將津貼最低比率提高到30元，此後一直保持在此水平。

維吉尼亞州民主黨國會議員韋克斯頓(Jennifer Wexton)2019年曾提案要求將最低津貼調至60元，並將其增幅與社安金增長相連，但此案連聽證都沒有舉行。

Medicaid由各州和聯邦政府共同管理，面對聯邦不作為，各州已自覺地提高津貼，但大多數仍然很低。據調查，大多數州津貼為50元以下，其中阿拉巴馬、伊利諾、北卡羅來納和南卡羅來納這四州至今仍維持30元最低標準。

養老院 Medicaid 社安金

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