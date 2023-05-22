美晶片法案新項目：應材將砸40億美元在矽谷設研究中心

美國副總統賀錦麗（中）22日造訪應材計畫斥資40億美元興建晶片研究設施的預定用地，聽取應材執行長迪克森（右）講解。（美聯社）

美商半導體設備龍頭應用材料公司（Applied Materials）周一宣布，預計七年投資 40億美元，在矽谷 中心地帶、加州聖塔克拉拉附近建造一個大型研究設施，讓各晶片 製造商和大學能合作研發出更強大的晶片。業內分析人士說，矽谷30多年來沒出現過類似的半導體投資案。當日參觀預地用地的美國副總統賀錦麗盛讚該計畫。

此案有一部分資金將來自聯邦補貼，預計能創造多達2,000個工程工作。

紐約時報報導，這是美國晶片法案（CHIPS Act）帶動一連串晶片相關投資裡的最新項目，而它與眾不同的地方在於專注於研究而非製造，是對美國科技業重鎮矽谷的新承諾。

從矽谷成長起來的晶片製造商長期以來一直選擇成本較低的美國其他州和海外國家建新廠，但應材押注，矽谷附近多所大學的技術人才和當地晶片設計業者將能迅速刺激創新，彌補與其他地點之間的成本差異。

美國兩黨議員支持晶片法案的部分原因是擔心中國大陸有一天對台灣和台灣生產最先進晶片的工廠有控制權。除鼓勵國內晶片製造外，該法案還撥款大約110億美元刺激相關研發。

美國晶片研究現在分多地進行，包括各大學的實驗室和合作中心，例如位於紐約州的阿爾巴尼納米科技綜合園（Albany NanoTech Complex），應材與其他公司一起參與該中心研究工作，並在矽谷設有一座研究用廠。

應材把擬建的研究設施稱為Epic，將擁有比三個足球場還大的超潔淨生產空間，主要是為大學研究人員和其他工程師提供資源，為了創造先進晶片，進行新材料和技術的實驗。

應材表示，晶片製造商將能夠在該研究設施保留空間，並讓新工具投入商業使用之前先行試用。