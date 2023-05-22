英皇室不甩哈利、梅根紐約追車 CBS名嘴雪中送炭聲援

哈利（右）與梅根聲稱在紐約差點出車禍，但被認為誇大其詞。（路透資料照片）

英國哈利 王子與妻子梅根 ，日前在紐約被狗仔車子緊追，並聲稱差點釀成車禍，事後兩人的發言人公開砲轟狗仔的行為，英皇室不只不聞不問、沒有任何回應，更有媒體或皇室特派員暗指他們兩個刻意小題大作、想炒新聞，譏諷他們事情根本沒那麼嚴重；CBS重量級主播、主持人蓋兒金(Gayle King)出面批評，覺得大家在那裡輕描淡寫這件事情對他們的衝擊，讓她很看不下去。

蓋兒認為哈利與梅根被追車到差點出車禍，是件很不幸的事，他們兩人被迫經歷這一些，令她替他們難過，她坦言：「每個人都可以有自己的意見，但我總是會這麼想，那時他們會是怎樣的心情？」

不過蓋兒堪稱梅根與哈利在美國演藝界最好的朋友之一，加上蓋兒被傳極想邀請梅根與哈利上她的新節目做專訪，難免會偏向他們多一些。

至於被哈利與梅根惹毛的英國皇室，對他倆早先公開批評內部運作有問題，還很不能諒解，可能因此對追車事件，至今還保持沈默，或許也讓哈利與梅根不免感到失望。