亞利桑納州「台積村」遭不明人士闖入 工程師人人自危

台積電員工拍下空屋門鎖遭破壞情況。圖／翻攝自網路

位於亞利桑納州 的台積村昨天傳出遭不明人士闖入，甚至連警方都出動攻堅，據了解昨晚當地時間9時多，有居住在內的台積電 工程師們，發現社區空屋遭闖入，引發居民憂心，還有工程師透露攜家帶眷來美打拚，如今卻憂心治安，直言台積村根本不是外界想像的「五星級社區」；針對此事件，台積電對此目前尚未回應。

據了解，一名疑似遊民，昨天被發現住進台積村的空屋，因外表明顯不是來自台灣的工程師，有工程師心存疑慮要向前詢問，竟還遭到對方比中指，讓社區居民起疑，乾脆進入空屋中查看。

入內後果然發現不單純，不僅屋內冷氣未關，讓工程師們不斷批評「浪費電」，還看到現場客廳地面擺放疑似床墊，且廚房流理台還放著大量個人物品及衣物，甚至在浴室發現拖車裝滿衣物。

居住在當地的工程師及家屬指出，向台積村社區保全反映，保全稱因為該不明人士是「非法行為」，因此要找警方，讓住戶不滿繳了高額管理費卻無法獲得保障，隨後也立即撥通911向警方報案，甚至出動員警攻堅，但警方離開後，不明人士又跑社區，甚至撬門進入。

警方接獲台積村居民報案，到現場破門攻堅。圖／翻攝自臉書

有台積電工程師直言，台積村看起來是沒有門禁管制，且宿舍還有部分是空屋，也沒有鎖門，導致遊民帶著自己的東西，就能進來入住，且公司至今還沒有辦法處理，現在只能彼此自我提醒，大夥紛紛在群組上互傳消息，呼籲大家要提高安全警覺。