白宮：布林肯將代替拜登出訪巴布亞紐幾內亞

白宮今天宣布，國務卿布林肯將代替總統拜登，於下周出訪巴布亞紐幾內亞。路透

白宮 今天宣布，國務卿布林肯 將代替總統拜登 ，於下周出訪巴布亞紐幾內亞。拜登日前因美國債務危機，宣布取消訪問巴布亞紐幾內亞的計畫。

法新社報導，拜登在前往日本參加七大工業國集團（G7）峰會途中，在空軍一號上致電巴紐總理馬拉普（James Marape），親自說明自己必須在21日趕回華府，重新加入提高政府債務上限協商，以避免災難性違約。

白宮發布聲明表示：「總統強調美國持續致力強化與太平洋島國的夥伴關係，並表示國務卿布林肯（Antony Blinken）將代表他出席在莫士比港（Port Moresby，巴紐首都）舉行的美國-太平洋島國論壇（US-Pacific Islands Forum）會議。」

路透報導，馬拉普也證實，他今天接到拜登的電話，知悉布林肯將代替拜登出訪巴紐。

拜登16日宣布取消澳洲和巴紐訪問行程後，斐濟官員表示，太平洋島國領袖仍將依照原訂時間，22日在巴紐與印度總理莫迪（Narendra Modi）和美國高階代表團會面。

馬拉普今天在記者會上表示，拜登下午致電給他，邀請他參加9月登場的美國-太平洋島國峰會（US–Pacific Island Country Summit）。

他說：「我很榮幸地代表人民，接聽（拜登）直接撥打到我手機的電話…他表達了最誠摯的歉意，因為他無法親自到訪我們的國家。」

馬拉普還說，巴紐政府法務官已仔細審查與美國的國防合作協議內容，協議將於22日簽署，隨後提交國會審議。