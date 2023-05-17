馬斯克：北京尋求控制台灣 無可避免

特斯拉執行長馬斯克認為，北京尋求控制台灣，無可避免。（路透）

特斯拉 （Tesla）執行長馬斯克 周二接受CNBC專訪時，表示每個人都該擔心美國和中國之間的緊張，他在被問到是否認為中國尋求控制台灣無可避免時，回答：「這是他們（北京 當局）的政策，我想你應該嚴肅看待他們的說詞。」

CNBC財經新聞節目主持人David Faber 16日在特斯拉德州奧斯汀廠專訪馬斯克，訪談議題廣泛。

馬斯克被問到他是否擔心美中之間的「日漸好戰」時，表示：「我想，每個人都該關心這件事。」

David Faber詢問馬斯克認為北京會否採取行動控制台灣，他答覆，「中國的官方政策就是台灣應該被整合，沒有人需要去解讀弦外之音」。

對於台灣若被中國大陸控制，是否對特斯拉以及其他公司不利，馬斯克說，「中國經濟與全球其他經濟就像連體雙胞胎。現在試著要分開這對連體雙胞胎，是個嚴重狀況。實際上，許多公司可能比特斯拉更糟。例如，我就不確定你還能不能買到iPhone」。

蘋果去年9月開始在印度組裝iPhone 14，以降低對中國製造的依賴。特斯拉在上海有工廠，另外在美國的加州、德州和德國也有工廠。

馬斯克說：「我們在中國的拓展能力受到一些束縛，我們就盡可能製造最多的車子。問題不在需求。」他提到，特斯拉的處理器也依賴台灣台積電的半導體，跟蘋果一樣。