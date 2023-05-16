沒有美國 墨西哥就要吃貓糧住帳篷 路州參議員言論挨轟

共和黨籍的路易斯安納州聯邦參議員甘迺迪。(歐新社)

共和黨籍的路易斯安納州聯邦參議員 甘迺迪（Sen. John Kennedy）因為日前在聽證會發表的言論，遭到墨西哥 駐美國大使館的批評，並把他當時的發言稱作「粗魯與種族歧視 」。

今日美國報16日報導，甘迺迪在聽證會質詢緝毒署（DEA）的署長米爾格拉姆（Anne Milgram），詢問「芬太尼」（fentanyl）從墨西哥運進美國的情況時，談到了這些國家的經濟規模與美國從墨西哥購買商品。他說，「沒有美國人民的話，打個比方，墨西哥就會吃罐頭裡的貓糧，並且住在傲虎（an Outback）後面的帳篷」。

墨西哥駐美大使館12日上推特公開了蒙特蘇馬大使（Ambassador Esteban Moctezuma）寫給甘迺迪參議員的2頁信函，「當我在聽的時候，第一反應就是用跟你用過的同樣低沉、無知跟傲慢語氣答覆你。但是，用頭腦、而不是膽子，這樣總是比較好。所以，我回憶起墨西哥與美國之間存在著充滿活力的關係」。

📄Ambassador @emoctezumab sends a letter responding to insulting comments made by @SenJohnKennedy about Mexico.



🎥Watch the video here: https://t.co/ZRJQfFBYQN pic.twitter.com/gHljwTA5Kp — Embassy of Mexico in the U.S. (@EmbamexEUA) 2023年5月12日

蒙特蘇馬大使在這封日記標為11日的信件寫道，「我想起了去年3300萬美國遊客訪問了墨西哥，期待了解我們的文化，我們兩國之間8000億美元的貿易額浮現在腦海。當然，還有大多數美國人在成千上萬家擁擠餐廳吃的美味墨西哥菜」。他補充指出，並不「認為路易斯安納州的人民會覺得你使用的粗魯與種族歧視詞彙代表了他們」。

蒙特蘇馬大使寫說，「參議員先生，諸如美國與墨西哥的盟國之間建設性合作，並不是通過冒犯與威脅就可以實現的」。今日美國報已經聯繫甘迺迪辦公室徵求評論。