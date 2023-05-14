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Fed副主席與新理事提名人 政策立場均偏鴿派

編譯任中原／綜合外電
Fed理事傑佛森。(美聯社)
Fed理事傑佛森。(美聯社)

拜登總統表示，他將提名聯準會（Fed）現任理事傑佛森（Philip Jefferson）轉任主管貨幣政策副主席，並提名經濟學者庫格勒（Adriana Kugler）出任理事，成為Fed首位拉美裔理事。兩人的政策立場都偏向「鴿派」。這兩項人事案還須獲得參議院同意。

Fed前副主席布蘭納德今年2月轉任白宮，職位一直懸缺，拜登提名傑佛森任副主席後，傑佛森的理事一職便告出缺，於是拜登將提名庫格勒補缺。

傑佛森（61歲）去年出任Fed理事（任期14年），之前都在學術界；進入Fed之前是卡羅來納大學教授，並擔任管理職。

傑佛森擔任理事以來，就一直支持Fed快速升息以壓低通膨。他的公開發言聚焦於解釋Fed的決策，及分析當前經濟情勢。他2月曾表示，高通膨率可能只會緩慢下降，因為雇主的勞工需求遠超過求職者人數，且勞工成本占服務業成本結構的比率偏高。他的發言與主席鮑爾最近的談話內容相呼應。

他12日在史丹福大學演說時表示，Fed過去一年的行動，是達成通膨低且穩定，以及勞動市場熱絡兩項目標所必需。他指出，通膨太高，且壓低通膨的進展並不平均，也比決策官員所想要的速度更慢。但由於Fed升息與經濟減緩之間有時間滯後，「我們迅速緊縮的完整效應仍可能還未顯現」。

Fed主管貨幣政策副主席經常要對外發言，且是主席重要的政策代理人。主席、副主席加上紐約聯邦準備銀行總裁（兼FOMC副主席）共同建構每次會議的議程。傑佛森去年的提名案在參院以91票通過，因此預料這次任命案也將能順利通過。

Fed前任主管貨幣政策的副主席克拉瑞達表示，「理事會與鮑爾有幸能有傑佛森出任副主席。他是一位可敬的經濟學者，且做事都能全力以赴」。克拉瑞達與傑佛森曾於1990年代在哥倫比亞大學共事過。

53歲的庫格勒是哥倫比亞裔的美國經濟學者，曾在世界銀行擔任執行董事，若獲得參院同意，她將是109年來Fed首位拉丁裔理事。之前參議員嚴厲批評白宮及Fed體系，從未提名過拉丁裔理事或地區聯邦準備銀行總裁。

庫格勒曾是喬治城大學公共政策與經濟學教授，2011~2012年曾擔任勞工部首席經濟學者，學術研究聚焦於勞工法規、移民與失業。她是柏克萊加州大學博士，指導教授是2001年諾貝爾經濟學獎得主阿克洛夫（George Akerlof），也就是財政部長葉倫的先生。她是民主黨「進步派」的一員大將。

庫格勒對失業保險做過廣泛研究。她2022年的報告中指出，失業給付若更慷慨，將能使勞工與雇主之間的供需更加配套，並使勞工能獲得更佳的工作，從而促進工資上升。她也建議延長失業給付的期間，協助失業勞工轉型，再重返職場。她贊成疫情期間政府擴大失業給付，強調四口之家平均一年可多得26,400美元的失業福利，「這並不會讓你發財」。

拜登也說，他將提名現任理事庫克（Lisa Cook，女，58歲）繼續擔任14年任期的理事；庫克去年出任理事，成為Fed歷來首位非裔女性理事，履行兩年任期，任期將於2024年元月屆滿。

勞工部 提名 拜登

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