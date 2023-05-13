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國會暴亂 他第一個垂降進場 認罪協議獲輕判15個月

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國會暴亂 他第一個垂降進場 認罪協議獲輕判15個月

編譯潘勛／綜合13日電
2021年1月6日國會暴亂當天，被拍到由樓廳垂降、第一個跳進參院議場的男子科爾特因與政府達成認罪協議，10日遭聯邦地區法院輕判15個月徒刑。(參議院監視錄影畫面／司法部起訴書)
2021年1月6日國會暴亂當天，被拍到由樓廳垂降、第一個跳進參院議場的男子科爾特因與政府達成認罪協議，10日遭聯邦地區法院輕判15個月徒刑。(參議院監視錄影畫面／司法部起訴書)

2021年1月6日國會暴亂當天，被拍到由樓廳垂降、第一個跳進參院議場的男子科爾特(Josiah B. Colt)與政府合作達成認罪協議，10日遭聯邦地區法院判刑15個月；他的辯護律師指出，他是認罪協議的「看板人物」。

華盛頓郵報報導，檢方指控科爾特及同行兩人大力幫忙入侵國會；法官黛伯妮‧法德利克(Dabney L. Friedrich)表示，證據指出，這三人打算阻撓國會認證2020年大選結果，本案是她承審過的案件中，證據最確鑿的。

但法官也讚許科爾特在暴亂發生六天後就投案，坦然道歉，並於2021年7月認罪後公開協助調查人員，因此判處的刑期，要比當天其他參與犯案的被告短很多。

科爾特的律師阿克利(Mark J. Ackley)表示，當事人成為暴亂犯案的代表後，也是盡力彌補的「看板人物」；法德利克法官同意此說。

科爾特為自己的行動道歉，表示自己與他人所作所為是「悲劇」、「本不該發生的曲解事實」，打斷民主過程，破壞兩造的生活；「兩造必須多所寬恕」；法院、司法部及司法系統開始讓他恢復對國家體制的信心。

法德利克法官說，「你有機會促成改變，而且，你可以傳遞這種訊息，其方式是沒參與其中的我們辦不到的。」

柯爾特與德葛瑞夫(Nathaniel DeGrave)都沒參加類似民兵的團體，但兩人承認夥同第三名男子山德林(Ronald Sandlin)籌錢購買民兵裝備，進入國會山莊前自行錄影。德葛瑞夫由內協助暴民用力打開東議事圓廳的門，再與山德林攻擊警察，三人合力搗毀參院議事廳，也都已認罪。

司法部庭審檢察官傑西卡‧阿爾柯(Jessica Arco)表示，三名男子帶著防毒面罩、刀、驅熊噴劑來到華府，他們的行動與計畫和「大多數國會山莊暴亂案被告完全不能同日而語」。另一點與眾不同之處，在他們都無法宣稱自己只是跟著群眾前進，出事後被捕，也不能說沒訂計畫來阻撓國會議員及警方。

司法部 參院 警察

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