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涉非法任中國政府代理人 波士頓統促會長梁利堂被捕

編譯盧炯燊／綜合10日電
大波士頓地區「中國和平統一促進會」共同會長梁利堂，9日被聯邦逮捕。(麻州聯邦檢方辦公室)
大波士頓地區「中國和平統一促進會」共同會長梁利堂，9日被聯邦逮捕。(麻州聯邦檢方辦公室)

波士頓地區「中國和平統一促進會」共同會長梁利堂(Litang "Henry" Liang)涉嫌非法擔任外國政府代理人，監控反對中國政府的人士，9日被聯邦調查局逮捕後，已被起訴相關罪名。

64歲的梁利堂居住在麻州布萊頓(Brighton)，具有美國公民身分，8日被起訴，9日被捕，預定11日出庭。聯邦大陪審團的起訴書指出，梁利堂自2018年開始至2022年間，一直充當中國政府的代理人，監控當地反對中國政府的人士、組織名單，甚至向中方紐約領事館官員發送波士頓地區反中共活動及集會人員的照片與名單。

他被控密謀擔任外國政府代理人及在未告知司法部的情況下，擔任外國政府代理人等兩項罪名。

起訴書中特別詳細提及梁利堂在2019年8月18日，如何干擾波士頓地區香港人的「反修例(反送中)」集會，他所提供的資料多與大波士頓地區華人組織的反送中聚會。

有關集會是由香港自由委員會基金(Committee for Freedom in Hong Kong Foundation)在波士頓的協調員許穎婷(Frances Hui Wing-ting)所組織。至於該基金是由前美國駐港外交官、前香港美籍媒體人及中國流亡異議人士等組成。

起訴書指，在這次集會前後，梁利堂多次與中方領事官員聯絡，討論如何針對這個集會的計畫。

許穎婷9日向波士頓電視台NBC10在談及梁利堂被捕時表示，在了解過梁利堂過去幾年所做的一切後，尤其是對參加 2019年8月的集會的人來說，這絕對是令人不安的。她又透露經常在微信群組遭到威脅，甚至說要在集會中向她開槍。

目前在馬里蘭州居住的許穎婷是香港學民思潮前成員，曾在波士頓愛默生學院就讀新聞學，因撰文「我來自香港，而非中國」而受注目。她認為從梁利堂被捕事件中，反映出這是針對香港不同政見者的有組織間諜活動。

根據聯邦大陪審團的起訴書，梁也被涉及參與了其他幾起事件，包括2019年9月拍攝反中國人士的照片，指他們是製造麻煩的小丑；又向中方官員提供認為可以培訓的人員名單，甚至拿著一塊寫著「警察」的牌匾。

大波士頓地區「中國和平統一促進會」共同會長梁利堂，9日被聯邦逮捕。(麻州聯邦檢方...
大波士頓地區「中國和平統一促進會」共同會長梁利堂，9日被聯邦逮捕。(麻州聯邦檢方辦公室)

波士頓 香港 反送中

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