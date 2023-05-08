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拜登推綠能 要減少洗碗機用水量

編譯尤寶琪／綜合8日電
聯邦能源部上提提出新規，2027年產制的電動洗碗機，用水量必須合節能的新標準。(Getty Images)
聯邦能源部上提提出新規，2027年產制的電動洗碗機，用水量必須合節能的新標準。(Getty Images)

拜登政府應對氣候變遷，新綠能政策要看管美國的家電產品，嚴格規定洗碗機用水與能源效能；預計新規則將在2027年生效，並只適用於規則生效後開賣的新款家電；拜登政府聲稱，嚴格的新規定將為美國家庭省下不少錢。

能源部對洗衣機和冰箱等家電的嚴格環境標準已經被嗆是「過度監管」，如今拜登政府再為減少碳排放和節約能源而發起的家電戰爭提出新措施；拜登新綠能政策將迫使製造商限制洗碗機每次循環使用3.2加侖的水，遠低於目前5加侖的聯邦限制。不過，目前市面上的洗碗機用水量都只有3.5加侖或更少，已經低於聯邦標準；能源使用則要減少27%。

美國家用電器製造商協會(AHAM)發言人姬兒‧諾蒂尼 (Jill Notini) 警告，最終要為新規定付出代價的還是一般美國民眾。

「消費者將付出實際代價。能源部所提出的嚴苛家用電器標準，只會讓產品的成本提高，」諾蒂尼指出，「製造商只想提供各收入層級消費者皆能負擔的高性能與功能產品。能源部提出的標準讓製造商非常難做。」

不過當局聲稱，此計畫能在應對氣候危機的同時，降低美國家庭和企業成本。共和黨密蘇里州參議員艾比蓋兒‧馬龍(Abgail Marone)指控拜登政府推行的綠能政策太過激進；「饒過我們的洗碗機吧。」她說

拜登任命的美國消費者產品安全委員會委員(US Consumer Product Safety Commissioner)特魯姆卡(Richard Trumka Jr.)日前表態，聲稱任何排放有害物質的消費品都可以禁止，並建議可禁止使用是汙染源的瓦斯爐；但此發言不但白宮出面駁斥，同時也引來共和黨人的憤怒。

特魯姆卡隨後被迫出面澄清，表示自己說得是新產品，且沒有考慮禁止瓦斯爐。

拜登2021年1月上任的第一天，就簽署行政命令，要求能源部對目前家電監管標準進行「重大修訂」；白宮2022年聲明指出，已對110種家電採取行動，幫助減少碳排放。

拜登 能源部 綠能

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