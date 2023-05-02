奧州7屍命案 死者包括性侵前科犯的妻子與小孩

失蹤的兩名少女(左起)與性侵前科犯麥克法登。（美聯社）

據美聯社報導，有家屬出面指認奧克拉荷馬州 七人命案中的另四名死者身分。

奧克拉荷馬州昨日兩名分別為14歲與16歲的少女失蹤，警方循線前往性侵 前科犯麥克法登（Jesse L. McFadden）的住處找人，結果發現七具遺體。

目前據信兩名失蹤少女和麥克法登皆在死亡名單上，另外遇害的四人，據家屬表示，是麥克法登的妻子，與她的三名未成年子女。

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59歲的Janette Mayo是麥克法登的岳母，她說，周一她接到奧克馬爾吉（Okmulgee）警長辦公室通知，表示她的女兒Holly Guess（35歲），以及三名孫兒Rylee Elizabeth Allen（17歲）、Michael James Mayo（15歲）和Tiffany Dore Guess（13歲）遭遇不測。

Mayo說，她的女兒及孫輩們是被槍殺的。她並說，自己的女兒受到麥克法登的魅力所惑。

Mayo似乎認識其中一名受害少女艾薇‧韋伯斯特（Ivy Webster），她說她很喜歡韋伯斯特，並說韋伯斯特是個可愛的女孩；她還提到，自己不認識另一名受害少女布列塔妮‧布魯爾（Brittany Brewer）。

影片來源：YouTube CBS News

獨立報（Independent）也訪問到另一名女士Judy White-Allen，她是其中兩名死者的祖母；據她表示，她的兒子是17歲的Rylee與15歲的Michael的生父；她也證實了Holly Guess與子女的死訊。

兩名失蹤少女最後一次被目擊的時間，是當地昨日凌晨1時22分，地點在奧克馬爾吉郡（Okmulgee）亨利耶塔市（Henryetta），據聞兩人當時與麥克法登乘坐同一輛白色雪佛蘭（Chevrolet）Avalanche皮卡車。

據奧克拉荷馬州矯治局監獄 紀錄，麥克法登2003年被判一級強暴罪成立，2020年10月出獄。

法院紀錄則顯示，麥克法登後來又被控誘拐未成年人從事性行為、持有兒童色情書刊等罪名，原定昨天出庭，但他昨天上午並未現身，當局故而發布逮捕令。

其中一名死者布魯爾的父親告訴地方電視台KOTV，女兒性格活潑外向，而且已被選為亨利耶塔小姐（Miss Henryetta），準備在7月參加在奧克拉荷馬州土爾沙（Tulsa）的選美比賽。