針對5件最高法院操守疑慮 參院司法委員會舉行聽證會

九名現任大法官。(路透)

參議院司法委員會(Senate Judiciary Committee)2日將針對最高法院發生五件道德操守疑慮舉行聽證會，其中三例與保守派大法官 湯瑪斯(Clarence Thomas)有關。委員會邀請首席大法官羅伯茲 (John Roberts)出席作證，但遭羅伯茲拒絕。

兩黨國會議員支持下，旨在要求最高法院為大法官訂定操守規範的跨黨派提案已於上周推出。近來連續傳出大法官涉嫌操守問題，曝露了最高法院現行申報機制不彰，是否遵循規定通常只能憑藉大法官自行決定。

參院 司法委員會主席、民主黨籍伊利諾斯州聯邦參議員德賓(Dick Durbin)在發給羅伯茲的邀請函中寫道，一連串消息曝光顯示，大法官並未其他聯邦法官一樣遵循相同的操守標準。

新聞周刊(Newsweek)2日報導，參院司法委員會聽證會針對的五件最高法院道德操守疑慮包括：

＊湯瑪斯接受招待參加豪華旅遊

非營利新聞調查組織ProPublica今年4月初公布調查報導指出，湯瑪斯長期以來幾乎每年固定接受共和黨超級金主克羅(Harlan Crow)招待參加豪華旅遊，但在財務申報紀錄上卻沒有申報。湯瑪斯發表聲明回應說，最高法院並未規定必須申報這些旅遊。

＊湯瑪斯的10萬元房地產交易

ProPublica調查報導公布，克羅購買了湯瑪斯與湯瑪斯家人持有的房地產，交易金額超過10萬元，但湯瑪斯也從來不曾申報。

＊湯瑪斯並未迴避推翻2020年大選結果的訴訟

湯瑪斯的妻子維吉妮亞‧湯瑪斯(Virginia "Ginni" Thomas)遭控向白宮官員、國會議員施壓要求推翻2020年大選結果，但後來引發的相關訴訟，湯瑪斯卻沒有迴避。

＊大法官戈薩奇(Neil Gorsuch)的房地產交易

Politico新聞網站上周報導，戈薩奇獲得前總統川普提名出任最高法院大法官，人事案在參院通過的9天之後，由戈薩奇與另外兩人共同持有的土地，賣給全美規模最大律師事務所之一、經常處理最高法院訴訟的格林伯格‧特勞里格律師事務所(Greenberg Traurig)執行長達菲(Brian Duffy)。

＊羅伯茲妻子珍‧羅伯茲(Jane Roberts)

今年稍早，媒體報導傳出珍‧羅伯茲為律師事務所仲介人力而收受數百萬元酬勞，某些律師事務所處理與最高法院有關的案件。