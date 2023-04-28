高檔住宿學校少女染敗血症死亡 家長提告要求關校

猶他州「鑽石牧場學院」(Diamond Ranch Academy)。(截取自谷歌地圖)

每個月學費1萬2000元的猶他州 「鑽石牧場學院」(Diamond Ranch Academy)被喻為「世界級」(world class)住宿學校，已故流行樂天王麥可傑克森(Michael Jackson)的女兒芭莉絲‧傑克森(Paris Jackson)便是校友。2022年12月一名17歲女學生身體不適向校方反應卻遭忽略，後來病情急轉直下而不治。家長對學校提告指控校方人員怠忽職守，未善盡照顧學生之責，應該關校。根據最新公布解剖報告，女學生先是出現腹膜炎，後來又感染敗血症，導致器官衰竭死亡。

家屬律師莫特森(Alan W. Mortensen)對福斯數位新聞(Fox News Digital)指出，17歲的泰勒‧古德瑞吉(Taylor Goodridge)健康良好，原本身體微恙的問題，使用抗生素就可以很容易加以治療。

莫特森說，嘔吐、胃痙攣是腹膜炎(peritonitis)最初症狀，兩種狀況古德瑞吉在死亡前兩周當中都有出現。他說，學校從來不曾將古德瑞吉送醫，她向學校反應身體不適一直遭到忽略，甚至還因為提出申訴而遭懲處。

猶他州法醫辦公室解剖報告指出，病菌感染後來侵入古德瑞吉的心臟、肺臟、腎臟及胰臟。根據猶他州衛生廳紀錄，古德瑞吉死亡之前至少14次嘔吐，其中有7次嘔吐出現在11小時的期間裡。

古德瑞吉父母2022年12月30日對「鑽石牧場學院」提告，訴狀中指控校方人員對於女兒反應身體不適，以「假裝生病」、「忍著點」做為回應，女兒病情惡化之際，校方人員則告知「多喝水，吃阿斯匹靈」。

古德瑞吉死亡的12月20日當天稍早，校方人員逼迫她起床、洗澡並前往學校醫務室，後來古德瑞吉在醫務室裡死亡。莫特森說，「鑽石牧場學院」應該被勒令關閉。

號稱能讓問題青少年經過輔導後獲得長期改善的「鑽石牧場學院」目前仍接受學生註冊。「鑽石牧場學院」今年4月19日要求法院撤銷古德瑞吉父母的民事訴訟。

古德瑞吉死亡消息傳出後，社交名媛芭莉絲希爾頓(Paris Hilton)2022年12月發表推文寫道，類似「鑽石牧場學院」的機構應該遭到究責。