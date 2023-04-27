吃這頓飯要夠有名 白宮國宴 三星、現代等南韓大老闆都來了

美國總統拜登周三在白宮以國宴款待來訪的南韓總統尹錫悅。（歐新社）

美國總統拜登 伉儷26日傍晚在白宮以國宴款待來訪的南韓 總統尹錫悅，南韓知名企業多位大老闆應邀出席。宴會集合了三星電子會長李在鎔、現代汽車會長鄭義宣、LG會長具光謨等人，冠蓋雲集。

彭博資訊說，收到這讓人渴望的國宴邀請函人士，還包括：現代集團總裁Chung kisun、SK會長崔泰源、大韓航空會長趙源泰、曉星會長Hyun Joon Cho等人。

其他領域的名人則有影星安潔莉娜裘利（Angelina Jolie）、美國裝修實境秀節目《待修閣樓》（FixerUpper）主持人奇普與喬安娜‧蓋恩斯（Chip & Joanna Gaines）夫婦、韓裔美籍奧運滑雪板金牌得主金善（Chloe Kim）、職棒大聯盟投手朴贊浩等人，參與盛會。

周三的高規格國宴款待外賓，是拜登上任以來的第二次。次數會這麼少，主要就是新冠疫情限縮了這類活動的舉行。

彭博分析，白宮的國宴邀請南韓企業重量級領袖出席，凸顯拜登政府企圖平衡盟邦企業對美國通膨削減法案（IRA）的不滿。IRA裡的美國製造要求，引發南韓、歐洲等美國盟邦的關切，都在敦促美方放寬規定，讓他們的企業也能獲得補助優惠。

首爾當局一開始就反對IRA當中規定電動車 電池需要在北美製造或組裝的條文，認定將影響現代汽車與屬於同一集團的起亞汽車適用IRA電動車稅負抵減。上個月華府公布的指引放寬了定義電池的來源與內容要求，如此一來，南韓在美國設有電池工廠的企業，能夠較容易獲得美國的補貼。

除了電動車、電池，南韓企業也尋求在半導體的競爭中安全航行。根據拜登推動的法規，取得美國補助擴充在美製造的晶片廠，在中國的營運將受到一定限制。拜登周三稍早在記者會回應提問時，強調他所推的法案是希望創造「雙贏」，並不是「專門設計來傷害中國」。