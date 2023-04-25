參院將表決蘇維思勞工部長提名 范士丹缺席添變數

蘇維思(圖中)提名之確認將因加州民主黨籍聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）缺席投票受到影響。(路透)

參院近期將就拜登總統所提勞工部 長人選蘇維思的任命舉行聽證會，進行審核和表決。加州 媒體報導，加州民主黨 籍參議員范士丹(Dianne Feinstein )因病缺席，恐讓投票陷入難纏局面。

拜登總統（Joe Biden）2月底提名勞工部副部長蘇維思（Julie Su）出任勞工部長，參院「衛生、教育、勞工和退休金委員會」（Health, Education, Labor, and Pensions Committee）20日將舉行聽證會進行審核，之後提交給參院全體成員投票。

「舊金山紀事報」和「沙加緬度勤奮者報」報導，蘇維思提名之確認將因加州民主黨籍聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）缺席投票受到影響。

范士丹2月傳出感染帶狀皰疹、3月7日返回舊金山家中休養，目前不確定何時會重返華府。

參院目前組成，包括民主黨48席、共和黨49席、另有3名配合民主黨團運作的獨立議員。共和黨預計將對蘇維思提名確認，全數投下反對票。

參院民主黨成員中，代表蒙大拿州的參議員泰斯特（Jon Tester）昨天表示，對於是否支持蘇維思還感到「非常矛盾」，要等到聽證會審核結束後才能進一步評論，他也計畫與蘇維思碰面。

另外，西維吉尼亞州的民主黨籍參議員曼欽（Joe Manchin）被問及此事時，則表示不願置評。

2021年，蘇維思獲提名為勞工部副部長時，泰斯特和曼欽投下贊成票，當時蘇維思以50票對47票過關。2024年，他們將於參院改選爭取連任，其代表的蒙大拿州和西維吉尼亞州為共和黨票倉，是否會因選舉考量做出不同判斷有待觀察。

「國家雜誌」（The Nation）曾報導，蘇維思的父親來自台灣，出生威斯康辛州的她為第二代移民，自史丹佛大學和哈佛大學法學院畢業後，曾擔任民權律師超過15年。

2011年，蘇維思進入加州政府，出任前州長布朗（Jerry Brown）政府的勞工專員，2019年獲加州州長紐松（Gavin Newsom）任命，擔任加州勞工與勞力發展廳（California Labor and Workforce Development Agency）廳長，2021年則獲拜登政府延攬為勞工部副部長，從政經驗豐富。

如今，蘇維思提名確認在即，范士丹若仍無法出席投票，一旦民主黨議員有人跑票，將對其順利出任勞工部長產生不確定性影響。