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卡爾森一離開福斯蒸發10億 「今夜秀」可能隨換人崩盤

編譯俞仲慈／綜合24日電
在連續發生巨額賠償多明尼恩投票公司及明星主播撤職後，福斯公司24日的收盤市值縮水了5.07億元。（美聯社）
在連續發生巨額賠償多明尼恩投票公司及明星主播撤職後，福斯公司24日的收盤市值縮水了5.07億元。（美聯社）

福斯新聞網(Fox News)當家主播卡爾森(Tucker Carlson)和福斯24日分道揚鑣後，更凸顯這位主播的實質價值，因為福斯集團股價隨即蒸發10億元，跌幅超過5%，令股東們措手不及。

福斯集團(Fox Corp.)A股24日盤中交易跌幅一度高達5.4%，隨後止跌回升，但跌幅仍有2.9%，市場人士對福斯股價今後表現仍不樂觀。

KeyBanc Capital Markets投資分析師尼斯佩(Brandon Nispel)表示：「福斯有線新聞網(Fox Cable News)正處於重組狀況，股價仍需一段時間修正，隨著5月招攬廣告的期限到來，大家想知道福斯要如何對廣告商交代，他們要如何填補(卡爾森)節目和收視率的缺口」。

福斯新聞和多明尼恩投票公司（Dominion Voting Systems Inc.）針對2020總統大選期間，捏造選民欺詐的毀謗指控達成和解，並同意支付7億8700元和解金，隨後卡爾森就和老東家分道揚鑣，但確實原因卡爾森始終三緘其口。

根據尼爾森(Nielsen)最新公布的收視率，不包括體育節目，53歲的卡爾森主持的「卡爾森今夜秀」(Tucker Carlson Tonight)，是2023年第一季「所有有線電視黃金時段收視率冠軍」，每晚觀眾最高超過370萬人。

根據福斯新聞統計，該節目平均收視人口320萬人、25至54歲年齡層有44萬3000人觀看、18至49歲有29萬9000人觀看，換言之，一旦主持人換人，該節目收視率可能隨之崩盤。

因此投資人將目標轉向卡爾森下一個可能的東道主，搶購保守派網路媒體Rumble Inc.和Digital World Acquisition Corp.兩支股票，結果Rumble股價上漲6%，Digital World上漲2.9%。

Tuttle Capital Management首席執行長塔托(Matthew Tuttle)表示，卡爾森的離開「肯定會對福斯電視造成莫大傷害」。

在連續發生巨額賠償多明尼恩投票公司及明星主播撤職後，福斯公司24日的收盤市值縮水...
在連續發生巨額賠償多明尼恩投票公司及明星主播撤職後，福斯公司24日的收盤市值縮水了5.07億元。（歐新社）

股價 投資 重組

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