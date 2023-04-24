俄羅斯國營電視頻道RT喊話歡迎卡爾森加入

福斯新聞網(Fox News)24日宣布與黃金時段王牌主播卡爾森(Tucker Carlson，圖)結束合作，卡爾斯動向備受矚目。Getty Images

福斯新聞網(Fox News)24日宣布與黃金時段王牌主播卡爾森(Tucker Carlson)結束合作，卡爾斯動向備受矚目。俄羅斯 國營電視頻道「今日俄羅斯」(RT)第一時間便在推特 (Twitter)英語帳號公開喊話表示歡迎卡爾森加入。知情人士說，卡爾森原本主持的晚間節目「卡爾森今夜秀」(Tucker Carlson Tonight)資深製作人威爾斯(Justin Wells)，24日已被福斯新聞網解聘。

紐約時報 報導，卡爾森擁有極高知名度及人氣，離開福斯新聞網之後可能加入其他保守派新聞媒體，或者自選媒體平台，不過已經有一家全球新聞機構搶在第一時間歡迎卡爾森加入。

俄羅斯國營電視頻道「今日俄羅斯」24日在推特英語帳號發文，歡迎卡爾森加入團隊一起「對更多事情提出質疑」。

專門追蹤保守派新聞機構動態的TheRighting電子報負責人波爾斯克金(Howard Polskin)說，卡爾森可能投入某些小眾媒體，例如NewsNation或「新聞極限」(Newsmax)，或者選擇自創新聞品牌，如同保守派名嘴邦奇諾(Dan Bongino)的作法一樣。邦奇諾與福斯新聞的合作關係已於上周畫下句點。

波爾斯克金分西，卡爾森堪稱保守派媒體圈最知名的個人及品牌，如果有人肯花足夠的酬庸，聘請卡爾森加入小規模的網路媒體，例如PJ Media或The Daily Caller，「效果就會像灌注了超級燃料(superfuel)一般」。

「新聞極限」執行長魯迪(Christopher Ruddy)發表聲明說，卡爾森的離開代表著福斯新聞網將繼續流失觀眾。

紐約時報報導，兩名知情人士透露，「卡爾森今夜秀」資深製作人威爾斯24日已被福斯新聞網解聘。卡爾森2016年在福斯新聞網晚間黃金時段擔任主持人以來，一直與威爾斯搭檔。